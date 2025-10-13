國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

▲中華航空。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣四大航空公司公布9月營運成果，整體表現亮眼，受惠秋冬旅遊需求啟動與貨運市場回溫，華航、星宇前三季營收雙雙創下歷史同期新高，長榮航空維持穩健動能，台灣虎航則寫下歷年9月最佳營收紀錄，淡季不淡。

華航公告9月合併營收為158.75億元，為歷年同期次高，其中客運收入87.67億元、貨運收入53.73億元，年增2.01%；累計前三季營收達1,549.29億元，創下史上最高紀錄。華航表示，10月起冬季班表啟動，台北─東京成田將增為每日4班，隨日韓賞楓旺季來臨，東京、首爾訂位率上看9成，預期將推升票價與載客率。貨運部分，第四季傳統旺季帶動電商、AI伺服器與半導體產品需求，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源衝刺營收。

長榮航空9月合併營收達156.17億元，客運93.20億元、貨運43.26億元，累計前三季營收達1,626.87億元。公司指出，儘管9月進入傳統淡季，加上農曆7月民俗月影響旅遊意願，但歐澳航線載客率仍維持8成5以上、峇里島航線接近9成；兩岸航線則受秋季旅遊帶動表現優於去年同期。貨運方面，AI伺服器、半導體設備及電子零組件出貨暢旺，歐美年末節慶商品庫存回補帶動需求，長榮將持續靈活調度運能以因應市場變化。

星宇航空9月總營收29.46億元，年增5%，前三季累計營收達326.97億元，年增26%，創歷年同期新高。其中客運營收21.84億元，貨運4.44億元，年增26%。雖受颱風及農曆七月淡季影響，9月營收較暑期旺季小幅回落，但公司預期秋冬旅遊旺季將延續成長動能。自10月底冬季班表起，星宇啟動新一波航網擴張，包括台北─福岡改以A330-900neo執飛、台中─沖繩增班為每日2班，並將於12月16日復飛台北─馬尼拉，2026年1月開航台北─鳳凰城，擴大北美航網。同時，與阿提哈德、阿拉斯加航空的聯營合作進一步拓展歐洲及美國內陸市場。

台灣虎航則在9月交出單月營收12.77億元的佳績，年增約1%，創歷年9月新高，前三季累計營收125.87億元，與去年同期相當。公司指出，9月班次年增7.8%，載客率達85%，累計平均載客率87%，顯示淡季旅遊需求穩健。隨10月三連假與秋冬旅遊季到來，預期第四季市場氣氛樂觀。虎航並啟動高雄基地第二批客艙組員招募，現行高雄出發航線共12條，持續強化南台灣航網布局。