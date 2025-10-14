市值型ETF選股差異化　00922增「剔除虧損股」篩選機制

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近期表現強勢，上市櫃公司截至昨（13）日已逾1,900家公布營收成績單，市值型ETF規模正式突破一兆元，顯示投資人對大型企業的信心與偏好不減，國泰台灣領袖50（00922）採用剔除虧損企業的篩選機制，近四季EPS為負的企業將不納入成分股，確保成分股具備良好體質，資產規模朝400億大關邁進，今年以來成長幅度逾9成。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，傳統市值型ETF多以市值排序作為唯一選股依據，未充分考量企業獲利與轉型能力，恐導致成分股品質參差不齊。00922所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，首要條件即剔除近四季EPS小於零的企業，並納入低碳轉型分數，反映企業在減碳上的具體作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著全球碳費、碳稅制度陸續上路，企業若未積極調整營運模式，恐面臨高額成本壓力，影響長期競爭力。00922追蹤指數在此基礎上再依市值排序，篩選出台灣最具代表性的50檔龍頭企業。舉例來說，雖康霈（6919）市值已躋身台股第39名，但若獲利能力未見好轉，將不會被納入成分股；先前亦因同樣標準剔除台塑四寶，展現00922選股邏輯不僅重市值，更重企業體質與未來潛力，搶先布局長線商機。

00922的選股邏輯不僅提升成分股品質，也讓配息表現備受期待。自2023年成立以來，00922已配息4次，分別為2023年0.57元、2024年0.38元與1.00元，以及2025年上半年的0.63元。最新一次配息資訊已於9月30日公告，公告後成交量顯著成長，顯示市場高度關注。提醒投資人，若欲參與本次配息，最後申購日為10月17日，除息日為10月20日。

從分散風險角度觀察，蘇鼎宇則強調，00922為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型ETF，與大盤相關係數高達0.99，緊貼市場脈動。截至9月30日，台積電占大盤比重約40.86%，00922亦持有超過4成台積電，並涵蓋鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、富邦金（2881）、中信金（2891）等「護國群山」，展現台灣產業實力。

