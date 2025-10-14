黃仁勳找人！輝達開「神秘高階職缺」條件曝　決定總部蓋在哪

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）正加速布局亞洲據點！隨著北市府與新光人壽就北士科 T17、T18 基地達成「合意終止契約」，外界普遍認為輝達落腳台北的可能性大增。與此同時，輝達在官網悄悄釋出一項職缺，負責亞太及印度地區的不動產交易與選址決策，被視為總部選址進入實質階段的重要信號。

根據輝達官網，該職缺為「Corporate Real Estate Transactions Manager（企業房地產交易經理）」，工作地點設在台北，將主導輝達在亞太區及印度的辦公室、實驗室與租賃協商，並負責土地開發、廠區規劃與資本預算分析，是公司內部少數能參與總部建設決策的高階職位。

▲輝達職缺內容曝光。（圖／翻攝自輝達官網，下同）

值得注意的是，不同於工程師職位，這名經理須具備跨國不動產與策略談判專業，熟悉租賃條款、房地產會計與財務模型分析，更需具備市場研究、交通與人口結構分析能力，能將數據轉化為選址決策依據。

此外，輝達要求應徵者具備經濟、會計或數學等相關學歷，若持有法律、商管或不動產碩士學位更具競爭力，並需擁有十年以上亞太地區不動產交易經驗。職責除包含協調財務、法律與保險部門外，還要負責與不同國家房東、仲介及顧問團隊協商，確保所有協議符合法規與公司戰略方向。

這項職缺曝光後，不僅讓外界驚呼「條件高到天花板」，更引起房地產圈熱議，專家何世昌笑稱「這職務符合條件的人少之又少」，網友更在 LinkedIn 驚見「超過 180 人投遞履歷」，掀起輝達版「地產界華山論劍」。產業人士分析，這項招募幾乎等同於尋找能直接與黃仁勳對話的「戰略型人才」，未來此人選恐成為輝達亞洲總部落腳地點的「無聲推手」。