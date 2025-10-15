星宇航空攜手寒舍集團　貴賓室引進請客樓、辰園星級美食

▲星宇航空與請客樓合作餐點。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今（15）日宣布攜手寒舍集團，將星級料理引進貴賓室，將分別與榮獲米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」展開深度合作，把頂尖佳餚帶入旅客啟程前的每一刻。10月20日起，旅客將率先於貴賓室品嚐到請客樓團隊精心打造的招牌美饌，辰園則將於明年接續呈現。

榮獲《臺灣米其林指南》一星的「請客樓」，以江浙與川揚料理見長，擅長將經典工藝融入創新巧思，展現細緻風味與獨特層次。首波推出的「蘋果木煙燻牛肋排」僅限頭等艙貴賓室享用，嚴選美國帶骨牛小排，以蘋果木煙燻提香，肉質軟嫩多汁；「蒸籠小點（海味餃、素蒸餃）」可於第一、第二航廈貴賓室品嚐，兼具鮮美與清爽，滿足不同旅客需求；「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」與「桂花芝麻湯圓」則為第二航廈貴賓室限定，以手工寬麵搭配油潑辣香、酸爽麻辣層次分明，並以桂花蜜湯底襯托香濃芝麻的溫潤甜香，帶來多元風味體驗。這些經典菜色將率先於貴賓室亮相，讓旅客在啟程前便能品嚐到米其林星級饗宴，其餘菜色包含「紅油白菜餃」、「酒香麻油雞煨飯」、「煳辣荔枝海虎蝦球」及「砂鍋四臣湯」則將陸續上線。

而作為台北喜來登館內的標竿粵菜餐廳「辰園」也將於明年華麗接棒。辰園蟬聯多年米其林指南入選餐廳，孕育出多位享譽國際的名廚，以忠實傳承廣東飲食精髓聞名。料理講究刀工與火候，展現「清、鮮、嫩、滑」的粵菜精神，在台灣粵菜界佔有舉足輕重的地位，未來進駐星宇貴賓室，將讓旅客感受這份從餐桌走進候機室的頂級粵味饗宴。

寒舍集團長年以「藝術即生活、生活即藝術」的理念聞名，星宇航空執行長翟健華表示：「此次合作不僅是雙方對生活品味的共鳴，更是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。前置籌備作業歷時一年，考量到旅客登機後仍有完整餐飲服務，貴賓室菜色特別著重精緻、細膩且份量適中，讓貴賓室不再只是候機的空間，而是一場融合文化、美學與美食的藝術饗宴。」

此外，星宇航空貴賓室引進多家人氣甜點品牌，為旅客的餐後體驗增添甜蜜驚喜。精品甜點「承繼」以鎏金巧克力蛋糕帶來濃厚可可與焦糖的奢華風味；而排隊名店「午冬」則隨季節推出限定口味的千層酥，讓每一次造訪都充滿新鮮驚喜。

星宇表示，隨著請客樓、辰園及人氣甜點品牌陸續進駐，星宇航空貴賓室將以更豐富多元的餐飲體驗迎接旅客。