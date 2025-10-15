台大商圈「租轉買」力道強　在地點名3大低總價產品

▲第一學府台大商圈房市指名度高，不少與台大有連結的民眾「以買代租」。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

第一學府台大商圈房市指名度高，不少與台大有連結的民眾「以買代租」。在地房仲介紹3大熱門產品，總價2000萬元內就可入手2房，包括捷運共構的「戀戀台大」、「溫州國宅」以及公館和溫州商圈的公寓。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

永慶房屋中正台大直營店長張安萱表示：「第一學府台灣大學周圍房市指名度高，生活與交通機能性強，且文教氣息濃，居住環境極佳，不少住戶都是跟台大有所連結，像是大學、研究所時期在此就讀，畢業後買房首選就在這區。」

張安萱接著表示：「正因如此，台大商圈『租轉買』的客戶多，除了習慣與認同區域環境，二來是購屋能力普遍強，第三則是區域租金高漲，換算下來確實『租不如買』。」

張安萱介紹，台大商圈有3大總價壓在2000萬元的2房產品，分別為捷運公館站的「戀戀台大」、「溫州國宅」以及公館和溫州商圈的公寓。其中，「戀戀台大」成交單價落在 135~145萬元，看起來不便宜，但中高樓層挑高規劃，可隔成2房，CP值高。

租金方面，張安萱指出，7~8年前「溫州國宅」2房月租約2萬元出頭，現在已要價3萬元；「戀戀台大」過去每月2.5萬元租得到，現在一些屋況好的物件已來到4萬元。他說：「只要是頭期款夠的客戶，大多都會選擇買房，因此這些熱門社區每年都維持穩定的成交量。」

▲溫州商圈的房市指名度高，2000萬元內即可入手「溫州國宅」以及公寓。（圖／永慶提供）

張安萱觀察：「購入總價2000萬元內的客戶，大約住個6~10年就會換屋，因此區域熱門產品持續有新供給出現，同時也有買盤接手支撐，是個非常健康、熱絡的市場。」

此外，張安萱表示：「除了租轉買、首購族，也有不少外區換屋族指名買在台大商圈，35~40坪的電梯華廈相當熱門，成交單價約85~95萬元，總價帶落在3000~4500萬元，另外大3房、4房公寓以及台大樸園軍宅也受到不少客戶青睞。」

▲台大商圈房市指名度高，生活與交通機能性強，且文教氣息濃，居住環境極佳。（圖／永慶提供）

