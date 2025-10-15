轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

▲龜山水資源回收中心增設兩座裝置容量共計800kW的沼氣發電機後，每年發電量約640萬度、廠內污泥去化減量40%、減碳量超過7,000噸CO2e。（圖／記者潘姿吟攝影）。

記者潘姿吟／桃園報導

總投資金額達2.1億元、全台首座且發電規模最大的龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用。永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，公司即將再啟動第二座案場，其規模將比桃園龜山再大一倍。目前，包含基隆、新竹、南投等縣市政府及多家工業大廠，均已陸續表達與永豐餘合作推動污水處理廠綠能化的意願，相關評估作業已展開。

葉惠青指出，這項計畫不僅是台灣綠電開發與循環經濟的新里程碑，更展現永豐餘多年深耕循環經濟的成果。此次更進一步將傳統的「水處理與淨化」提升至「轉廢為能」的層次，讓資源利用邁向全循環。

▲桃園市市長張善政（右）出席龜山水資源回收中心，永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青說明。（圖／永豐餘提供）。



他進一步說明，龜山水資源回收中心沼氣發電系統具備三項重要意義：

循環經濟層面：廢水經厭氧處理後，污泥量可減少約40%，放流水符合國家標準，落實「轉廢為能」的永續環保價值。

能源穩定層面：沼氣綠電屬於基載電力，與太陽能、風電不同，具備全年24小時穩定供電特性，可補足間歇性能源不足。未來將納入綠電交易市場，供規劃RE100的企業採購使用。

產業發展層面：目前台灣生質能電力在再生能源中占比不足1%，仍具龐大發展潛力。沼氣發電能促進能源結構多元化，整合各種能源優勢，推動能源永續發展。

桃園市市長張善政致詞時表示，桃園是全國電力供應的核心，也是面對淨零減碳挑戰的前線。此次龜山綠能水資源回收中心率全國之先，以ROT促參模式完成轉型，不僅有助提升全國再生能源使用量，更將持續推動水足跡與碳足跡盤查、環境教育場所認證及TAF實驗室認證，徹底改變傳統水廠的營運模式與效能，為地方創造兼具環保與能源價值的新典範。

▲龜山水資源回收中心率全國ROT促參模式之先，提升全國整體再生能源使用量，改變水廠傳統營運的模式及效能。（圖／永豐餘提供）。