TaiSPO 2026引領產業新浪潮　跨界合作、運動科技與健康生活

▲「潛水專區」展示從基礎潛水裝備到專業潛水器材的多樣選擇。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦，全台規模最大、最具國際性的「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於2026年3月25日至28日於台北南港展覽館2館盛大登場，與台北國際自行車展(Taipei Cycle)同期舉辦。該展涵蓋室內健身、戶外運動、運動科技等領域，展現運動與健康產業的多元面貌，預期將吸引來自全球的參觀熱潮，為國內外業者開啟更多元的合作機會。

本屆展覽首度推出「Motion Vision」展區，以「新創加速、跨界合作」為核心，結合運動、健康與智慧科技，並以「運動為場景、健康為目標」為主軸，聚焦智慧科技、健康管理與永續等領域，全面展現從創新服務到實體產品的未來可能性。期待透過該平台，為新創團隊提供國際曝光、促進合作機會，成為亞太運動健康產業的重要加速關鍵。

根據Grand View Research報告，全球健身設備市場正穩健成長，預計在2030年將突破170億美元。呼應此國際趨勢，TaiSPO「健身器材區」匯聚全球領先品牌與創新廠商，以年度主題“Stay Fit，Stay Well”為核心，將展出健身房重訓、跑步機、飛輪車以及啞鈴、槓鈴等器材，無論是大型健身中心或是居家健身市場，都能在此找到符合需求的專業產品與技術，完整呈現台灣在健身產業的優勢及創新實力。

隨著運動風氣興起，從羽球到高爾夫等，球類運動已成為人們維持健康與社交生活的熱門選擇，在此熱潮下「球類運動」集結了室內外各類球類器材與配備，除核心球具、拍具外，也展示專業訓練輔助設備。同時Sports Insight Report數據顯示水域運動持續升溫，潛水產業年成長率近7%，為順應趨勢「潛水專區」將呈現從基礎潛水裝備到專業潛水器材的多樣選擇。

此外，根據Allied Market Research資料顯示，現代消費者不再僅追求運動表現，而更重視營養補給與身體修復的整體平衡。因此，本屆TaiSPO特別規劃「運動營養與修復專區」，聚焦營養補給品、運動防護與肌肉修復技術，打造全方位健康生活解決方案。

明年3月的展出預計吸引超過全球80國參觀者到訪。本展7月14日已開放報名，有意參展的業者，可洽外貿協會展覽五組葉小姐，電話：02-2725-5200轉分機2221；Email: taispo@taitra.org.tw。報名資訊請參考：