ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

TaiSPO 2026引領產業新浪潮　跨界合作、運動科技與健康生活

▲「潛水專區」展示從基礎潛水裝備到專業潛水器材的多樣選擇。(圖／貿協提供)

▲「潛水專區」展示從基礎潛水裝備到專業潛水器材的多樣選擇。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦，全台規模最大、最具國際性的「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於2026年3月25日至28日於台北南港展覽館2館盛大登場，與台北國際自行車展(Taipei Cycle)同期舉辦。該展涵蓋室內健身、戶外運動、運動科技等領域，展現運動與健康產業的多元面貌，預期將吸引來自全球的參觀熱潮，為國內外業者開啟更多元的合作機會。

本屆展覽首度推出「Motion Vision」展區，以「新創加速、跨界合作」為核心，結合運動、健康與智慧科技，並以「運動為場景、健康為目標」為主軸，聚焦智慧科技、健康管理與永續等領域，全面展現從創新服務到實體產品的未來可能性。期待透過該平台，為新創團隊提供國際曝光、促進合作機會，成為亞太運動健康產業的重要加速關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Grand View Research報告，全球健身設備市場正穩健成長，預計在2030年將突破170億美元。呼應此國際趨勢，TaiSPO「健身器材區」匯聚全球領先品牌與創新廠商，以年度主題“Stay Fit，Stay Well”為核心，將展出健身房重訓、跑步機、飛輪車以及啞鈴、槓鈴等器材，無論是大型健身中心或是居家健身市場，都能在此找到符合需求的專業產品與技術，完整呈現台灣在健身產業的優勢及創新實力。

隨著運動風氣興起，從羽球到高爾夫等，球類運動已成為人們維持健康與社交生活的熱門選擇，在此熱潮下「球類運動」集結了室內外各類球類器材與配備，除核心球具、拍具外，也展示專業訓練輔助設備。同時Sports Insight Report數據顯示水域運動持續升溫，潛水產業年成長率近7%，為順應趨勢「潛水專區」將呈現從基礎潛水裝備到專業潛水器材的多樣選擇。

此外，根據Allied Market Research資料顯示，現代消費者不再僅追求運動表現，而更重視營養補給與身體修復的整體平衡。因此，本屆TaiSPO特別規劃「運動營養與修復專區」，聚焦營養補給品、運動防護與肌肉修復技術，打造全方位健康生活解決方案。

明年3月的展出預計吸引超過全球80國參觀者到訪。本展7月14日已開放報名，有意參展的業者，可洽外貿協會展覽五組葉小姐，電話：02-2725-5200轉分機2221；Email: taispo@taitra.org.tw。報名資訊請參考：

關鍵字： TaiSPO新浪潮.跨界合作.運動科技健康生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

推薦閱讀

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈第三季財報，台積電第三季合併營收達新台幣 9899.2 億元，季增 6%、年增 30.3%，創下單季歷史新高；稅後純益 4523 億元，每股盈餘（EPS） 17.44 元，分別較上季成長 13.6%、年增 39.1%。此次公告關鍵數據皆大幅優於市場預期。

2025-10-16 13:41
台積電公布Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%

台積電公布Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，並在法說會前公佈第3季財報，由於第3季季報再創新高，且大幅優於市場預期，台積電ADR夜盤先飆逾4%。

2025-10-16 14:01
台積電Q3暴賺4523億新高　平均每天49億元入袋

台積電Q3暴賺4523億新高　平均每天49億元入袋

台積電（2330）今（16）日召開2025年第3季法說會，會前公告單季稅後獲利4523億元，刷新史上單季獲利成績，相當於1天開門賺進49.16億元，比第2季平均1天賺約44億元高出5億元。

2025-10-16 14:02
大家都愛買！台積電ADR溢價創20年新高　台股現貨刷1490天價

大家都愛買！台積電ADR溢價創20年新高　台股現貨刷1490天價

台積電（2330）今（16）日下午法說將公布第3季季報，股價先刷1490元新高，根據《彭博》報導，在台積電（2330）公佈業績之前，全球投資者紛紛加大對該公司的投資，他們相信這家全球領先晶片代工廠仍將是人工智慧（AI）支出熱潮的最大贏家之一。

2025-10-16 12:56
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

國際現貨黃金衝破每盎司4240美元新天價，國內銀樓飾金也掛出每錢1萬6170元的歷史新高，正式衝破「萬六」大關，銀樓老闆透露，有一對老夫妻上門賣掉近3公斤黃金，抱走千萬現鈔。

2025-10-16 11:33
貿易戰火全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢

貿易戰火全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢

美中貿易關係波折不斷，全球股市震盪加劇，法國巴黎銀行財富管理表示，受到金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第四季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀的四大因素支撐下，年底全球股市可望延續漲勢，對全球股票的看法調整為「加碼」，對美股原先減碼的立場轉為「中性」。建議投資人考慮配置外匯避險策略，以因應美元走弱的風險。

2025-10-16 10:51
鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

看好鴻海（2317）搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，美系外資決定大幅調高鴻海目標價，由原先的263元大幅上調 52%至400元，維持「買進」評等，受此激勵鴻海今（16）日股價大漲逾7%，重新站上220元。

2025-10-16 10:51
普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬元確定落在11月上旬執行，財政部長莊翠雲今（16）日表示，首批適用對象以「直接入帳」最優先。

2025-10-16 10:32
記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

台股今（16）日在台積電（2330）領軍下，指數大漲逾380點，衝高至27600點以上，再刷新高，記憶體族群大反攻，南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、創見（2451）鎖漲停，而台股早盤成交量最多4檔也由記憶體股全數包辦。

2025-10-16 10:30
有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

輝達（NVIDIA）屬意的北士科T17、T18土地陷入產權使用糾紛，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（16）日舉行不公開的動土儀式，《ETtoday》取得空拍畫面，確認現場已有挖土機待命動工。

2025-10-16 10:04

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

台股大跌後爆違約1.67億創新高！散戶自斷退場

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

新壽北士科T17T18今動土　她吐槽瞎招

退休後月領10萬！　小姐姐私房配置曝光

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條齊備

記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

台積電夜盤叩關1500元　法說會今登場

中國港口費MSC也中箭　克拉克森：潛在影響面遠超美方措施

扛過4次股災　「433配置」曝光

新壽T17T18今動土　他酸鄉野傳說重現

鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366