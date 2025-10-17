ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「亞洲瑞士」成富豪秘密金庫　459億金條塞爆

▲▼The Reserve外觀。（圖／翻攝官網）

▲The Reserve外觀。（圖／翻攝官網）

記者葉國吏／綜合報導　

黃金價格在15日首度突破每盎司4200美元，刷新歷史紀錄。外媒報導指出，越來越多富豪開始將目光轉向實體金條，並選擇運到有「亞洲瑞士」之稱的國家存放，以避開短期市場波動和金融風險。

根據美國財經媒體《CNBC》的報導，新加坡機場附近有一座名為The Reserve的六層樓建築，其外牆由黑曜石打造，外觀顯得低調卻不失奢華。這座設防嚴密的建築內存放著價值約15億美元（折合新台幣約459億）的金銀條。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該處內部設有私人金庫和大型儲藏室，數千個保險箱堆疊成三層，宛如現代版的金庫堡壘。The Reserve創辦人貴格森（Gregor Gregersen）透露，今年初至4月，該公司收到的貴金屬存放訂單激增近九成，金銀條銷售量同時上漲200%。

貴金屬業者MKS Pamp的研究主管Nicky Shiels更稱新加坡為「亞洲瑞士」。她指出，富豪偏好購買實體金條而非紙黃金，因為實體黃金不僅能長期保值，還能在經濟不確定時提供資產安全保障。隨著地緣政治風險加劇及市場對降息預期升溫，專家預計黃金可能進一步突破每盎司5000美元的心理關卡。

關鍵字： 金價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

推薦閱讀

快訊／台積電跌30元至1455　台股開盤大跌248點

快訊／台積電跌30元至1455　台股開盤大跌248點

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以27399.91點開出，指數大跌247.96點，跌幅0.9％。

2025-10-17 09:01
中國港口費致市場轉向陸造船、加旺季因素　法人推四檔散裝股

中國港口費致市場轉向陸造船、加旺季因素　法人推四檔散裝股

中國對美資船舶徵收港口費，雖然10月14日開徵當天就宣布大陸建造船舶可豁免，但是從現貨市場看，各型散裝船運價都呈現上揚趨勢。有法人出報告指出，第四季是散裝船運旺季，中國的港口費估計讓市場短期內偏好直接使用取得豁免的中國製船舶，進而導致市場船舶調度混亂、支撐運價走揚。

2025-10-17 03:00
前台船防蝕總經理陳秋妏離職才一年　自創富祥不動產獲金質獎

前台船防蝕總經理陳秋妏離職才一年　自創富祥不動產獲金質獎

第27屆國家建築金質獎(國家優良建商營造商認證標章)頒獎典禮，今(16)日於公務人力發展中心卓越堂舉行，一年前才辭去台船防蝕科技公司總經理的陳秋妏，她所創立的富祥不動產開發有限公司獲國家建築金質獎，證明有才華地人到哪都能做出成績。

2025-10-16 22:59
陽明董事會通過購置自用第二辦公空間　南港獨棟大樓約明年底啟用

陽明董事會通過購置自用第二辦公空間　南港獨棟大樓約明年底啟用

陽明海運(2208)今(16)日董事會通過購置自用辦公大樓案，以解決陽明海運七堵總部大樓長期不敷使用且屋齡老化嚴重漏水問題，有利陽明海運業務行政部門有第二辦公空間，維持辦公品質與提升業務效能，未來仍持續以基隆七堵為總部所在，搭配陽明海運中長期業務發展需要積極維護整新七堵大樓，更有新增船員訓練專用空間與全球備援中心整合擴充之彈性，以呼應陽明海運未來新能源船舶操作及加速航運數位化進程之目標。

2025-10-16 18:40
陽明子公司光明海運建造4艘超便型散裝船　展開汰舊布新

陽明子公司光明海運建造4艘超便型散裝船　展開汰舊布新

陽明海運(2609)今(16)日召開董事會通過子公司光明海運公司展開4艘節能環保超輕便型散裝船布建作業，以維持光明海運營運船隊競爭力與獲利能力。

2025-10-16 18:26
Gogolook拓增企業AI防詐場景　凱基證台灣首間導入券商

Gogolook拓增企業AI防詐場景　凱基證台灣首間導入券商

根據警政署165打詐儀表板揭露，9月「投資詐騙」的報案受理案數近1800件，財損金額超過26億元，為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券採用信任科技服務商Gogolook（6902）AI防詐解決方案，在官方網站的反詐騙專區內導入Gogolook AI防詐情資服務（Anti-Scam Intelligence），提供凱基證券的投資人免費查詢陌生電話與網站的風險與安全性，強化金融業防詐綜效與公平待客效益，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。

2025-10-16 17:55
輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18土地進度不明，新壽與北市府不同調，外界憂無法留住輝達在台發展，經濟部長龔明鑫今（16）日指出，已有幾個「類似T17、T18」的備案選項。

2025-10-16 17:23
數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

臺灣民眾使用金融服務習慣快速轉變，數位金融已成日常主流。臺灣集中保管結算所14日公布《數位金融客戶體驗滿意度調查》，結果顯示整體滿意度達86%，超過九成受訪者肯定各項數位金融服務，顯示我國數位金融發展已貼近民眾需求。

2025-10-16 17:19
2025台灣創新技術博覽會揭幕　啟動全球智慧永續新時代

2025台灣創新技術博覽會揭幕　啟動全球智慧永續新時代

「2025台灣創新技術博覽會(創博會)」今(16)日於台北世貿一館盛大揭幕，下午兩點經濟部長龔明鑫與行政院政務委員吳誠文親臨開幕典禮，與各部會代表共同揭幕，象徵跨部會協作、攜手推動創新。龔明鑫指出，這次展覽來自19個國家，439個企業跟機構，展出超過1100件創新技術，技術能量不亞於台灣國際半導體展(SEMICON)重要性。

2025-10-16 16:20
18.6萬股民照過來！00939再配0.072元　年化分配率6％

18.6萬股民照過來！00939再配0.072元　年化分配率6％

資產規模325億元、受益人數18.6萬人，採取月配息統一台灣高息動能（00939）於今（16）日公告11月配息金額，每受益單位擬配發0.072元，維持前一個月配發水準，以今日收盤價14.27元換算，單月配息率為0.5%，推估年化配息率為6%，除息日在11月3日，11月25日領息。

2025-10-16 16:12

讀者迴響

熱門新聞

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

台積電最大客戶換人當？蘋果恐被取代

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

台積電Q3財報「五大驚奇」ADR反收黑！　夜盤跌35元

領錢要注意！17、18日將暫時停止「ATM跨行服務」

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

中國港口費致市場轉向陸造船、加旺季因素　法人推四檔散裝股

台積電美國第2塊地來了！　魏哲家：發展「巨型晶圓廠聚落」

前台船防蝕總經理陳秋妏離職才一年　自創富祥不動產獲金質獎

雀巢計畫全球裁1.6萬人　股價飆漲7.6％

快訊／台積電跌30元至1455　台股開盤大跌248點

輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

台塑沒沖到「AI浪潮」　謝金河曾建議王文淵收購1公司

新壽輝達北市府陷「三角習題」　各自盤算曝光

台積電夜盤叩關1500元　法說會今登場

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366