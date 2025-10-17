「亞洲瑞士」成富豪秘密金庫　459億金條塞爆

▲The Reserve外觀。（圖／翻攝官網）

記者葉國吏／綜合報導

黃金價格在15日首度突破每盎司4200美元，刷新歷史紀錄。外媒報導指出，越來越多富豪開始將目光轉向實體金條，並選擇運到有「亞洲瑞士」之稱的國家存放，以避開短期市場波動和金融風險。

根據美國財經媒體《CNBC》的報導，新加坡機場附近有一座名為The Reserve的六層樓建築，其外牆由黑曜石打造，外觀顯得低調卻不失奢華。這座設防嚴密的建築內存放著價值約15億美元（折合新台幣約459億）的金銀條。

該處內部設有私人金庫和大型儲藏室，數千個保險箱堆疊成三層，宛如現代版的金庫堡壘。The Reserve創辦人貴格森（Gregor Gregersen）透露，今年初至4月，該公司收到的貴金屬存放訂單激增近九成，金銀條銷售量同時上漲200%。

貴金屬業者MKS Pamp的研究主管Nicky Shiels更稱新加坡為「亞洲瑞士」。她指出，富豪偏好購買實體金條而非紙黃金，因為實體黃金不僅能長期保值，還能在經濟不確定時提供資產安全保障。隨著地緣政治風險加劇及市場對降息預期升溫，專家預計黃金可能進一步突破每盎司5000美元的心理關卡。