掌握美國股債雙引擎　柏瑞美國多重資產型基金11／3開募

柏瑞投信美國多重資產型基金將於11月募集。

記者巫彩蓮／台北報導

美國近期就業與消費動能雖放緩，但經濟並未陷入衰退，企業獲利依舊維持強勁增長。柏瑞投信表示，隨著聯準會(Fed)重啟降息循環，加上美股第四季的表現相對較佳，美國資產前景仍趨樂觀，可採用「美利堅」多重資產收益策略，藉由美國股債雙引擎搭上AI科技變革的大多頭行情，同時掌握投資組合全方位成長和收益機會。

美股近期一路震盪走高，柏瑞投信投資策略部經理曾宜淨表示，在黑色星期五、聖誕節等購物假期的加持下，美股第四季正報酬的機率也相對較高。根據Bloomberg統計，自2000年1月到2024年12月底，S&P 500在第四季正報酬的機率高達8成，指數表現也優於其他三季。

儘管市場常將當前股市的AI熱潮與2000年科技泡沫相比，但從走勢來看，目前仍處於起步階段，因為AI與數位化的應用正逐步擴展，預期可帶來更高的實質生產力與企業投資。此外，拜AI等新科技蓬勃發展所賜，美國科技股的第二季財報表現亮眼，並優於其他產業。

若要參與科技創新長期發展趨勢，並分散股市投資風險和兼顧多元收益機會，柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，因為在降息循環下，固定收益型資產有望受惠，因此在投組中加入美國政府公債和美國非投資等級債，一方面可增加息收來源，另方面還可增強抵禦波動的能力。

此外，柏瑞「美利堅」多重資產收益策略的獨特優勢，就在於首創股債跨資產掩護性買權(Covered call)的應用，幫助投組在股息和債息之外，還可根據景氣循環來動態調整，再多增加權利金的收入，以期進一步提升投組的收益能力。

所謂「美利堅」：美_美式核心資產：本基金鎖定美國第一大趨勢，聚焦Nasdaq成長股，擁抱科技產業配置；利_利息多重引擎：本基金為全台第一檔採用美國股債掩護性買權(Covered call)尋求權利金收益，期望提升投組收益能力；堅_堅實債券配置：在全球第一大的美國債市，透過美國政府公債、美國非投資等級債的槓鈴組合來降低市場震盪風險。

在景氣好時，可承做債券的Covered Call，因為此時債券的利差收斂、違約風險也下降，信用債的價格有望穩定上升，更容易控制風險與回收權利金，但在景氣轉趨保守時，可轉做股票的Covered Call，隨著市場不確定性升高、波動放大，股票的選擇權價格變高，可以收到更高的權利金來補貼可能的資本損失。此外，若股價出現低檔盤整，Covered Call也可望在橫盤或反彈受限的格局中，

江仲弘表示，此策略所建構的基金投組目標配置比例為，40%的那斯達克100指數(Nasdaq 100)，美國政府公債和非投資等級債各30%，並透過股息、債息、權利金的利息多重引擎搭配，來掌握全方位的收益機會。透過這樣靈活的投組配置策略，有機會優於傳統股四債六或股六債四。
 

關鍵字： 基金美國股債投資策略AI科技多重收益

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

