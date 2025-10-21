美國線漲價成功後11月1日擬再漲千美元　只要有實漲就算成功

▲貨櫃船公司11月1日美國線每大箱運價擬再調漲1000美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運聯盟本月15日歐美線推出漲價辦法，其中歐洲線實現比例僅約三成，美國線在減班足夠情況下，每大箱(40呎櫃)原定漲600美元左右，實漲約500美元，實現比例達83%，船公司再接再厲，已陸續通知11月1日要再漲1000美元；攬貨業者指出，在大幅減班現況下，是有可能再漲，對船公司來說，只要能實漲1到300美元都算成功。

超大型攬貨公司負責人指出，實際上目前市場貨量少了很多，台灣市場像螺絲螺帽、手工具業者在美國加高關稅後受到衝擊很大，不少公司都已未見出貨，運價能漲全靠船公司大幅減班，在艙位供給減少情況下，船公司優先收高價貨，長約貨則以一比一配比方式收載，也就是以長約價與現貨價的均價計收。目前美西線運費水平較高的船公司每大箱收1900-2100美元，美東線收2900-3100美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上周四(16日)德魯里世界貨櫃運價指數 (WCI)上漲2%至每大箱1687美元，是該指數在連續17 周下跌後首次上漲。從上海到洛杉磯的現貨運價上漲1%，至每大箱2195美元，到紐約的現貨運價上漲1%，達到3236美元。

德魯里預計，在運送人實施的基本運價調漲計畫(GRI)推動下，本周將進一步加高實收運價。但德魯里指出，預計這種勢頭將是短暫的，運價可能很快就會下降。如果運價回跌，運送人會在11月1日和11月15日進行新的GRI嘗試，以抵消這種下降。

德魯里貨櫃運測(Drewry's Container Forecaster)預計，未來幾個季度供需平衡將減弱，將導致現貨運價收縮。

德魯里統計，在第43周(10月20日至26日)和第47周(11月17日至23日)期間，貨櫃船公司撤回了主要東西航線7%的定期航班(714個航線中的 51個)，其中跨太平洋東行佔49%，亞洲-歐洲/地中海佔33%，跨大西洋西行佔18%。

不過超大型攬貨公司估算，美國線約減了三成航班，已經有非聯盟船停止派船，改以租用同業艙位方式提供客戶服務。另船公司減班也是要付出代價的，因為閒置船隻的固定成本還是要支付。閒置船隻主要是省掉油料支出，美西線一趟來回估計要花費近百萬美元。