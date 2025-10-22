台股ETF受益人今年增逾百萬　前10檔高息型占5成最吃香

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股強強滾頻創新高，根據集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益總數數來到1141萬2133人，連續2周創新高，今年來增加118萬6297人，增加前十名依序為元大台灣50(0050)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、富邦台50(006208)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、富邦旗艦50(009802)；以類型來看，包括00919、0056、00878等高息型台股ETF共有5檔上榜最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股；而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，降息循環啟動，除了市場資金充沛外，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本， AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，大盤仍處多頭格局，應逐步分批佈局中長線趨勢標的，建議採取成長股與價值股雙軌並重，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利/資本雙漲利多。

