快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

▲勞保局。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

4家職業工會欠繳保費，遭到勞保局公告已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

據勞保局統計截至114年10月16日，有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會及台中市歌舞藝能服務人員職業工會4家職業工會已不得繼續預收保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

這4家職業工會中，台北市美髮美容技術指導員職業工會登記在台北市萬華區，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會登記桃園市桃園區、大台南宗教服務職業工會位於台南市安南區，而台中市歌舞藝能服務人員職業工會位於台中市北區。

由於4家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

勞保局強調，工會人員若涉違法情事即移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得，請工會人員切勿以身試法。

勞保局提醒，依據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會欠繳保險費累計月份達2個月者，不得繼續預收保險費。依上開規定，台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會及台中市歌舞藝能服務人員職業工會4家職業工會已不得繼續預收保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。