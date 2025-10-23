全球貨櫃船訂單中國造船廠約佔73.7%　現有貨櫃船韓國佔50.1%

▲全球貨櫃船訂單中國造船廠約佔73.7%。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

根據Alphaliner每周公布的數據，全球貨櫃船訂單已經超過1000萬箱(20呎櫃)，創下新高，其中約98.5%的貨櫃船在中國、韓國和日本建造，中國大陸訂單佔比高達73.7%，現有貨櫃船韓國建造的佔50.1%。

Alphaliner數據顯示，中國造船廠正在建造736萬箱貨櫃船，約佔全球總訂單的73.7%，韓國有204萬箱，約佔20.4%，日本為43萬箱，僅佔總訂單的4.3%。 除了中國、韓國和日本的船廠外，全球其他國家只有29艘貨櫃船在訂購，台船被列有16艘貨櫃船訂單，但實際萬海航運向台船訂造的12+4艘，後4艘屬於選擇權部分，萬海已放棄訂造，台船擁有的是12艘，每艘8700箱，共104,400箱，佔比約1.04%。另土耳其有4艘、美國3艘。

在現有貨櫃船當中，韓國建造的約1640萬箱，佔比50.1%，中國約960萬箱，佔29.4%，日本320萬，佔9.9%，另350萬在其他國家建造，佔比約10.7%。

Alphaliner評論指出：「美國的訂單顯然是出於瓊斯法案的要求，這些要求美國建造的噸位用於國內服務運營，如通往夏威夷、阿拉斯加和波多黎各的線路。」

克拉克森(Clarksons)在今9月21日發布的全球貨櫃待交貨櫃新船訂單，截至9月10日止共1004萬箱，相較於2024年同期數字685萬箱，年增47%，共增加319萬箱。長榮海運新造船為其現有運力38%、陽明海運為33%、萬海航運64%，高於全球同業平均數30%。