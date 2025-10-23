台積電跌20元至1440　台股跌逾270點失守27400

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（23日）以27457.07點開出，指數大跌191.84點，跌幅0.69％。隨後指數跌277.24點，來到27371.67點，摜破27500、27400兩大整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1440元，跌幅1.37％；鴻海（2317）下跌2.5元至240元；聯發科（2454）下跌5元至1325元；廣達（2382）維持平盤來到289.5元；長榮（2603）上漲1元至183.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌334.33點或0.71％，收在46590.41點；標準普爾500指數下跌35.95點或0.53％，收6699.4點；那斯達克指數下跌213.27點或0.93％，收在22740.4點；費城半導體指數下跌161.7點或2.36％，收6677.57點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46590.41
|▼334.33
|▼0.71%
|S&P500
|6699.4
|▼35.95
|▼0.53%
|NASDAQ
|22740.4
|▼213.27
|▼0.93%
|費城半導體指數
|6677.57
|▼161.7
|▼2.36%
資料來源：證交所
