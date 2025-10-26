ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運「曦春輪」在南沙港發生碰撞事件，本圖非「曦春輪」。(圖／萬海提供)

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)一艘去年才交船的1.3萬箱(20呎櫃)，公司最大型貨櫃船「曦春輪」，傳出昨晚在珠江與一艘失去動力的8千噸散裝船發生碰撞事件，對方船隻沉沒，南沙港暫時封閉，13名船員被救起，但有兩名船員失蹤。業界指出，如果船隻是沉在航道，問題對比較大。

業界指出，對方的船是大陸內貿船，不知因何原因失去動力，事件的影響主要看沉沒地點有沒有影響到船舶進出港。萬海船隻約有14.5萬載重噸，約是對方船隻的18倍大，自然是對方船隻無法承受。

根據萬海去年8月發布的訊息，「WAN HAI A17 曦春輪」是萬海2021年與南韓三星重工船廠簽訂13艘13,100箱級系列船舶中的第10艘，去年8月下旬交付，投入萬海航運亞洲－北美東岸航線營運。

該系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海在本稿截稿前發布訊息指出，公司所營運之WAN HAI A17曦春輪，於台北時間10月25日晚間廣州南沙進港期間，遭對向失去動力的散裝船”HAI LI 5”失控撞上，事故造成曦春輪船艏部分受損，對船HAI LI 5沉沒，曦春輪隨即將救生圈與緊急發信裝置投海,施放救難艇展開海上救人，配合海事局現場指揮救援。

廣州海事已啟動緊急預警，啟動搜救工作，目前對事發水域航道實施臨時交通管制。曦春輪現錨泊在珠江口伶仃水道，目前我方已通報保險公司協助事件處理，配合海事局調查。

