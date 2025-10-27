ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成框架協議，內容含芬太尼、TikTok、稀土、農業採購等，有望在本月30日川習會進一步討論確認。對此陽明海運前董事長謝志堅與美國線超大型攬貨公司負責人都認為，美國因芬太尼加徵的20%關稅有可能取消或降低，讓中國輸美商品目前55%的關稅獲得降低。

至於明年貨櫃船運市場業績表現是否因而好展，兩人都認為，如果明年紅海依然無法復航，貨櫃船公司就有可能維持與今年相當的獲利水平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝志堅指出，如果美國對於中國商品的關稅有降低，買氣就會出來。今年上半年美國進口商搶運了不少貨，現在庫存消化得差不多了，開始出來找貨源，會依各國關稅尋找有利的採購國家。而經過中美關稅大戰，中國也已積極分散市場，往東南亞、西非等地發展。

全美零售聯合會(NRF)原是估明年1月美國進口櫃量會減19.9%，10月8日減幅降為16%，2月則是估減13%，中美關稅問題改善後應會再調低降幅。

謝志堅笑說，過去經驗證實，順風順水的時候貨櫃船公司賺不到什麼錢，供應鏈失序的時候最賺錢，以哈僵局不是那麼容易解決，目前關鍵在以色列總理納坦雅胡。即使明年第一季以哈真正停火，船隻回到紅海最快要3個月。

超大型攬貨公司負責人則指出，11月美國線貨量不看好，出貨已經趕不上感恩節與聖誕節，年底前應該會有一個出貨小高峰，至於貨量能增加多少，就看芬太尼關稅是否真能取消或降低、中美相互徵收的港口費能否解除或改善，以及川習會最後簽屬的協議與後續演變。

就供需來看，明年船噸供給依然大於需求，運價高低端視船公司有什麼政策可以穩住運價，現在船公司都是每個月視狀況調控艙位以穩住運價，而船公司每個月兩次策略性調升運價，能不能漲得成結關前5天是關鍵日，因為託運人都有重複定艙位習慣，但船公司規定結關前5天內取消訂艙要罰2百美元，到了那天船公司就知道實際貨量多寡，也會知道運價漲不漲上去。

至於紅海復航可能，他也認為，要以哈真正停火沒那麼容易，但是如果真的復航，船隻免繞好望角釋出的運力對市場衝擊會非常大，

Alphaliner統計，今年貨櫃船運力估增加約220萬箱(20呎櫃)，年增率約6.6%；2026年約增150萬箱，年增約4%、2027年約280萬箱，年增7.1%，2028年約320萬箱，將達歷史新高。明年運力增幅較低，但是如果紅海復航，船隻免繞好望角，釋出的運力約佔現有運力9%。

關鍵字： 中美框架協議紅海不復航貨櫃船業績

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

推薦閱讀

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成框架協議，內容含芬太尼、TikTok、稀土、農業採購等，有望在本月30日川習會進一步討論確認。對此陽明海運前董事長謝志堅與美國線超大型攬貨公司負責人都認為，美國因芬太尼加徵的20%關稅有可能取消或降低，讓中國輸美商品目前55%的關稅獲得降低。

2025-10-27 02:42
刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

通膨壓力也蔓延到常被認為是彩迷小確幸的刮刮樂，原本面額100元的刮刮樂近幾年銷售比重逐年減少，今年以來更低於2成，且不是每個月都會發行面額百元的刮刮樂，連帶使得彩券行架上的百元刮刮樂不時缺貨，彩迷想買刮刮樂試試手氣，200元成為低消。

2025-10-27 01:00
大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

大潤發併入全聯，改名「大全聯」後刷卡優惠變動愈來愈多，繼玉山銀行公告本月中旬將卡友在大全聯消費排除在回饋行列以外，包括永豐銀、中信銀、兆豐銀、國泰世華銀都陸續公告明年起不再提供現金回饋。

2025-10-27 00:03
監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

監察委員提出調查報告，促請檢討供電韌性及復電速度，台電今（26）日表示，將虛心檢討並持續精進，努力提供用戶穩定電力。

2025-10-26 18:08
應徵工程師月薪37K　他猶豫了！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

應徵工程師月薪37K　他猶豫了！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

求職者找工作，最在意的想必就是薪資，希望自己的努力可以獲得對等的薪資回報，一名網友表示，應徵設計部工程師職位，日前收到錄取通知，卻對薪資內容感到疑惑，每月薪資為3萬7500元，他直覺一定有詐，「我該入職還是快逃？」貼文掀起熱論。

2025-10-26 17:47
萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

萬海航運(2615)一艘去年才交船的1.3萬箱(20呎櫃)，公司最大型貨櫃船「曦春輪」，傳出昨晚在珠江與一艘失去動力的8千噸散裝船發生碰撞事件，對方船隻沉沒，南沙港暫時封閉，13名船員被救起，但有兩名船員失蹤。業界指出，如果船隻是沉在航道，問題對比較大。

2025-10-26 15:22
快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

台灣中油公司自明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.5元。

2025-10-26 12:02
普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

政府普發現金1萬元即將開跑！根據財政部最新公告，從 11月17日 起至明年 4月30日，全台共 16家金融機構、超過2.8萬台ATM 將陸續投入服務，不僅銀行分行設置的ATM能領現，就連 超商、百貨、賣場、捷運站及學校郵局 等地點也都能提領，相當便利。

2025-10-26 11:46
指數型基金成新藍海　富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

指數型基金成新藍海　富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

在全球經濟結構重塑、科技創新加速與地緣政治變化交錯影響下，投資人資產配置策略正悄然轉向，指數型基金除了具備高透明度、低成本與分散風險優勢外，更擁有「多幣別、多級別、多平台」三大優勢特色，預料將成為未來投資人參與美股的新藍海。

2025-10-26 06:05
崇越科技遭不明駭客入侵主機　評估對營運、資安無重大影響

崇越科技遭不明駭客入侵主機　評估對營運、資安無重大影響

崇越科技（5434）今日重訊公告，公司於10月23日發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統無法使用，不過強調對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。

2025-10-25 17:01

讀者迴響

熱門新聞

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

應徵工程師月薪37K！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

不重押台積電照樣賺！「2檔台股科技基金」報酬率超車神山

崇越科技遭不明駭客入侵主機　評估對營運、資安無重大影響

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」　專家點名大讚它！

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366