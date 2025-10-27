有29天特休！他想30天前提離職直接休完　一票人勸：別意氣用事

▲原PO想30天前提離職，再把29天特休全休光。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名在公司任職20多年的網友表示，他想30天前提離職，一次把29天特休全休光，這樣只要上一天班，不知是否會有問題。貼文曝光後，也有不少人給出建議。

原PO在Dcard以「有29天特休，提離職預告30天，只要上班一天會有問題嗎？」為題發文，表示他在公司已失去基本的互相尊重，想說不如早點離開，他發問，「目前明年有29天特休。如果離職預告前30天。提離職第一天之後後面把特休請完，在雇主上會問題嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友紛紛留言「30天當中，有週休二日，週休二日不能請特休。最好是先休掉10天特休，再提離職，提完離職後再休剩餘19天特休。離職最大，直接連休」、「好像還要看你這29天特休是預支當年度的，還是前一年的，記得勞基法這兩種算法都合法，像我公司就是算預支當年度的」。

也有人分享，「我其實也有點算是這樣特休請完，離職證明請公司寄給我，然後也沒有填什麼離職單」、「你要留最後一天收東西」；但也有人勸原PO，「沒問題，不做最大，講不做的那刻起公司就不會管太多。但都有29天特休了，想必也任職了20幾年，還是要好好思考一下，踏入職場那麼久別意氣用事。」

延伸閱讀

▸ 台中外送員「急救路人完趕送餐」遭開單 網友霸氣喊：罰單我來繳！

▸ 正妹參加荒野求生挑戰賽 採果、吃野菜！挺過14天樣貌差很大

▸ 原始連結