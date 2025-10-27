國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

▲台股示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

市值型ETF持續火熱，元大台灣50（0050）投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

根據集保結算所統計，截至10/23當周0050投資人數增加4.5萬突破170萬，超越連續9周呈現減少00878的168萬；規模前五大ETF中，群益台灣精選高息(00919)周減近9000人，創下掛牌以來最大單周衰退，同步顯示高股息ETF投資人出走，轉進更具潛力的0050。

法人指出，參考美日股市最受市場資金青睞的ETF，投資標的分別為S&P500指數與日經225指數，均是反映股市成長性。而台灣投資人過去傾向選擇高股息ETF，除了台股殖利率優勢外，市值型因長期上漲而股價較高更是最大門檻，不過隨著0050股價拆分，搭配亮眼績效表現，大幅吸引小資、新手爸媽轉進。

統計0050零股、1至5張投資人數，於6/20完成分割後至10/23分別成長44.8%、49.1%，同期間00878分別減少2.4%、4.9%；00919分別減少0.3%、3.0%，顯示存股起步投資人顯然轉向0050。

0050長期持有多檔具台灣產業代表性的權值股，絕不會錯過台股行情，並避免了一般投資人交易個股所面臨的高成本及過度交易風險。

0050最新規模超過8,400億，經理費率低於0.1%為股票型ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

