三商壽併購效應！外資狠砍玉山金11萬張居賣超王　回補中信金逾萬張

▲玉山金今遭外資賣超11萬張居單日賣超王。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
光復節假期間美股收紅，激勵今（27）日台股表再出一度攻克2萬8千點，外資則買超326.39億元，記憶體相關力積電（6770）、華邦電（2344）、旺宏（2337）三檔個股成為外資單日買超前三大個股，三商壽（2867）換股出售案，傳出由玉山金（2884）出線，惟玉山金遭外資大砍逾11萬張，成為今日賣超第一名個股。
今日台股上漲461.37點或漲幅1.68%，以27993.63點作收，三大法人買超金額為510.03億元，其中外資買超326.39億元，投信賣超32.04億元，自營商分別買超215.68億元，自行買賣部分買超68.58億元，避險方面買超147.1億元。
外資買超前10大個股，包括8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股，由於AI浪潮帶動記憶體市場需求，美光股價亦寫下歷史新高價位，外資買超前三名個股均為記憶體族群，買超力積電15萬4048張，華邦電、旺宏2萬7651張以及買超2萬2555張，買超第四、五名分別聯電（2303）2萬2444張、廣達（2382）2萬1477張。
買超第六～十名分別華新（1605）1萬7717張、鴻海（2317）1萬5749張、神達（3706）萬4121張、晶豪科（3006）1萬3481張及中信金（2891）1萬3393張。
三商壽出售案傳出將由玉山金拿下，市場擔心玉山金換股合併造成股本膨脹外，還得注資三商壽，恐不利明年配息能力，外資今天大賣11萬1899張，成為外資單日賣超第一名個股。
外資賣超第二～五名個股分別為長榮航（2618）3萬7408張、台新新光金（2887）2萬9575張、華航（2610）2萬857張、友達（2409）1萬3291張。
外資賣超第六～十名個股為國巨*（2327）9747張、台泥（1101）7934張、強茂（2481）7079張、仁寶（2324）5829張，以及東元（1504）5215張。
