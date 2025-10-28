ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

昱台國際上櫃首日蜜月行情佳　股價最高28.80元、漲幅37.14%

▲昱台國際董事長劉枋(左)與總經理林興芳(右)為股票上櫃敲鑼。（圖／昱台提供）

▲昱台國際董事長劉枋(左)與總經理林興芳(右)為股票上櫃敲鑼。（圖／昱台提供）

記者張佩芬／台北報導

經營海空運承攬與物流業務的昱台國際(7716)，今(28)日於櫃買中心正式掛牌上櫃，以每股承銷價21元掛牌，開盤價21元，近11點股價最高來到28.8元，上漲幅度達37.14％，12點17分股價27.60元，蜜月行情佳，顯示投資人對昱台國際成長潛力頗具信心，成為今年物流產業中備受矚目的新成員。

昱台國際集團深耕亞洲供應鏈超過30年，業務涵蓋空運、海運、陸運、倉儲與報關等一站式綜合物流服務，據點橫跨台灣、中國大陸、越南、柬埔寨、泰國、緬甸等主要製造與貿易樞紐，服務全球知名消費品與電子客戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來，公司積極投入三角貿易、跨境物流與高科技貨運領域，透過數位化平台、智慧倉儲及區域整合營運模式，成功提升獲利結構與營運效率。

昱台以貨物承攬運送業者角色位處國際貨物運輸產業中游，服務範圍橫跨大型上市櫃公司、集團企業至中小型客戶，營收超過九成來自海運業務。營運重心分布於兩岸三地與東南亞地區，特別以越南及柬埔寨為主要營運據點。受惠於美中貿易戰及全球供應鏈重組趨勢，台商加速將產線轉往東南亞設廠，昱台國際憑藉既有網絡與在地營運基礎，有望顯著受惠。

▲昱台國際上櫃典禮公司高階與櫃買中心主管及會計師合照。（圖／昱台提供）

▲左起昱台林香蘭管理部協理、鍾宛蓉銷售部協理、沈正豪國際開發部協理、周慶宏董事、林興芳總經理、劉枋董事長、櫃買中心簡立忠董事長、中信證券林佳興總經理、安侯建業黃柏淑會計師、昱台田士杰業務開發部協理、蕭家辭 財務長、高敏輔業務經理。（圖／昱台提供）

展望未來，昱台預計於今年第四季成立馬來西亞子公司，並於2026年設立印尼子公司，使東協市場布局更加完整，形成跨國一體化運輸與物流網絡，進一步強化客戶黏著度。法人預期，隨著馬來西亞與印尼據點逐步開展營運，2026年起將為公司帶來新增營收與獲利動能。

昱台國際董事長劉枋表示：「今日掛牌上櫃，是昱臺集團邁向國際資本市場的重要里程碑。感謝股東、員工與合作夥伴長期支持。股價首日表現亮眼，反映市場對我們營運體質與長期發展的肯定。我們將持續深化東南亞市場佈局，強化跨境物流與電子產業的供應鏈能力，打造亞洲區域物流的領導品牌。」

昱台國際將以「亞洲物流整合服務平台」為核心策略，持續推進以下三大方向：

1. 深化東協營運基地：馬來西亞與印尼新據點陸續投入營運，強化區域網絡效能。

2. 擴大跨境物流及電子產業規模：擴增東協跨境物流營運範圍，拓展電子零件供應鏈與服務深度。

3. 推動智慧化與永續化管理：導入 ESG 指標及智慧訂艙系統，提升營運效率並落實企業社會責任。

昱台國際強調，未來將持續提升公司治理透明度，穩健營運、回饋股東，並以「專業、創新、執行力」為核心價值，成為全球知名的亞洲頂尖物流業者。

關鍵字： 昱台國際上櫃首日蜜月行情佳　股價最高28.80元、漲幅37.14%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

推薦閱讀

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

台股衝過28000點整數關卡後迅速翻黑震盪，不過記憶體族群表現持續熱絡，旺宏（2337）今（28）日率先亮燈漲停，開盤1小時爆18.7萬張大量，交易量僅次於力積電（6770）的31萬張，南亞科（2408）盤中同步漲逾9%，刷131.5元新天價，成交量逾14萬張排名第3。

2025-10-28 10:02
台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

輝達（NVIDIA）GTC大會即將召開，市場聚焦記憶體、散熱題材，上櫃散熱廠雙鴻（3324）與記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（28）日盤中雙雙挺進千金股行列，讓台股擁有26千金。

2025-10-28 10:25
併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

三商壽（2867）不評論出售一事，傳聞中進入最後一回合中信金（2891）、玉山金（2884）分別發布重大訊息，玉山金昨（27）重挫7%多，外資亦大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，今（28）日股價止跌回穩在30.3元盤上游走，三商壽最低回挫到6.84元，就穩步向上墊高回到7元之上。

2025-10-28 09:57
快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

三商美邦人壽（2867）今（28）晨對股權移轉傳言發布重大訊息，指不評論市場傳聞，而潛在買中中信金（2891）則在盤前正式宣告「投標已結束」，也讓此案方向更加確定。

2025-10-28 08:37
「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

由和碩 (4938）子公司華擎（3515）轉投資的東擎（7710）今（28）日每股 180 元登錄興櫃市場，公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 340 元，相較認購價格漲幅高達 88%，不過身為「阿公輩」的和碩卻開高走低，收小黑。

2025-10-28 13:38
快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

台股今（28日）開高走低，加權指數終場下跌44.52點，以27949.11點作收，跌幅0.16％，成交量5330.27億元。

2025-10-28 13:35
北市成功高中校內設備故障　台電證實協助搶修11：40復電

北市成功高中校內設備故障　台電證實協助搶修11：40復電

台北市成功高中27日發生停電事件，引發台北市議會質疑台電供電異常，師生被迫遠距教學，台電今（28）日指出，台電供電正常，經查為該校設備故障，已派員協助搶修，並在今日11點40分復電。

2025-10-28 12:55
凱基人壽攜手凱基投信　推出HITO新類全委帳戶

凱基人壽攜手凱基投信　推出HITO新類全委帳戶

回應民眾對於「風險分散」與「穩健配置」的需求，凱基人壽攜手凱基投信推出募集的「凱基台灣HITO全權委託管理帳戶」（以下簡稱「凱基台灣HITO帳戶」），客戶可投保特定投資型保險商品並選擇「凱基台灣HITO帳戶」做為投資連結帳戶，且目標保險費達10萬元即可投保。

2025-10-28 12:40
昱台國際上櫃首日蜜月行情佳　股價最高28.80元、漲幅37.14%

昱台國際上櫃首日蜜月行情佳　股價最高28.80元、漲幅37.14%

經營海空運承攬與物流業務的昱台國際(7716)，今(28)日於櫃買中心正式掛牌上櫃，以每股承銷價21元掛牌，開盤價21元，近11點股價最高來到28.8元，上漲幅度達37.14％，12點17分股價27.60元，蜜月行情佳，顯示投資人對昱台國際成長潛力頗具信心，成為今年物流產業中備受矚目的新成員。

2025-10-28 12:32
台積電挑戰歷史新高　「高含積」ETF單周漲幅前10名一表看

台積電挑戰歷史新高　「高含積」ETF單周漲幅前10名一表看

受美股激勵，今（28）日台股再度突破2萬8千點，護國神山台積電（2330）也創下盤中新高1500元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅，觀察台股ETF中，共有39檔成分股中有台積電，以持有比例來看，其中以富邦科技(0052)70.28%最多，其他包括群益台ESG低碳50（00923）在內共12檔台股ETF都有四成以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。

2025-10-28 10:35

讀者迴響

熱門新聞

玉山金晚間發布重訊！

快訊／兄弟象迷注意！　中信證券全台10據點明天下午發雞排

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

即／威力彩2億一人獨得！獎落台南

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停　南亞科刷天價

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

快訊／三商壽不評論併購　中信金正式宣告「投標已結束」

鴻海科技日來了！限量百人入場報名資訊曝

「台積電」市值有望破3兆美元　美媒預言時間點曝光

因應營運需求　長榮斥資15.4億向榮運承租3.3萬只貨櫃

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元　玉山金盤上游走

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

LINE Pay：花蓮募款破2.7億

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366