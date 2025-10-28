昱台國際上櫃首日蜜月行情佳　股價最高28.80元、漲幅37.14%

▲昱台國際董事長劉枋(左)與總經理林興芳(右)為股票上櫃敲鑼。（圖／昱台提供）

記者張佩芬／台北報導

經營海空運承攬與物流業務的昱台國際(7716)，今(28)日於櫃買中心正式掛牌上櫃，以每股承銷價21元掛牌，開盤價21元，近11點股價最高來到28.8元，上漲幅度達37.14％，12點17分股價27.60元，蜜月行情佳，顯示投資人對昱台國際成長潛力頗具信心，成為今年物流產業中備受矚目的新成員。

昱台國際集團深耕亞洲供應鏈超過30年，業務涵蓋空運、海運、陸運、倉儲與報關等一站式綜合物流服務，據點橫跨台灣、中國大陸、越南、柬埔寨、泰國、緬甸等主要製造與貿易樞紐，服務全球知名消費品與電子客戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來，公司積極投入三角貿易、跨境物流與高科技貨運領域，透過數位化平台、智慧倉儲及區域整合營運模式，成功提升獲利結構與營運效率。

昱台以貨物承攬運送業者角色位處國際貨物運輸產業中游，服務範圍橫跨大型上市櫃公司、集團企業至中小型客戶，營收超過九成來自海運業務。營運重心分布於兩岸三地與東南亞地區，特別以越南及柬埔寨為主要營運據點。受惠於美中貿易戰及全球供應鏈重組趨勢，台商加速將產線轉往東南亞設廠，昱台國際憑藉既有網絡與在地營運基礎，有望顯著受惠。

▲左起昱台林香蘭管理部協理、鍾宛蓉銷售部協理、沈正豪國際開發部協理、周慶宏董事、林興芳總經理、劉枋董事長、櫃買中心簡立忠董事長、中信證券林佳興總經理、安侯建業黃柏淑會計師、昱台田士杰業務開發部協理、蕭家辭 財務長、高敏輔業務經理。（圖／昱台提供）

展望未來，昱台預計於今年第四季成立馬來西亞子公司，並於2026年設立印尼子公司，使東協市場布局更加完整，形成跨國一體化運輸與物流網絡，進一步強化客戶黏著度。法人預期，隨著馬來西亞與印尼據點逐步開展營運，2026年起將為公司帶來新增營收與獲利動能。

昱台國際董事長劉枋表示：「今日掛牌上櫃，是昱臺集團邁向國際資本市場的重要里程碑。感謝股東、員工與合作夥伴長期支持。股價首日表現亮眼，反映市場對我們營運體質與長期發展的肯定。我們將持續深化東南亞市場佈局，強化跨境物流與電子產業的供應鏈能力，打造亞洲區域物流的領導品牌。」

昱台國際將以「亞洲物流整合服務平台」為核心策略，持續推進以下三大方向：

1. 深化東協營運基地：馬來西亞與印尼新據點陸續投入營運，強化區域網絡效能。

2. 擴大跨境物流及電子產業規模：擴增東協跨境物流營運範圍，拓展電子零件供應鏈與服務深度。

3. 推動智慧化與永續化管理：導入 ESG 指標及智慧訂艙系統，提升營運效率並落實企業社會責任。

昱台國際強調，未來將持續提升公司治理透明度，穩健營運、回饋股東，並以「專業、創新、執行力」為核心價值，成為全球知名的亞洲頂尖物流業者。