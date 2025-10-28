ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

北市成功高中校內設備故障　台電證實協助搶修11：40復電

▲113年國中教育會考，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲成功高中外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台北市成功高中27日發生停電事件，引發台北市議會質疑台電供電異常，師生被迫遠距教學，台電今（28）日指出，台電供電正常，經查為該校設備故障，已派員協助搶修，並在今日11點40分復電。

台電表示，有關昨（27）日成功高中停電，經確認為學校八德樓高壓配電分站設備保險絲熔斷、短路故障造成停電，台電線路供電正常。

台電聲明亦提到，今日派員前往協助校方處理，學校已於上午11時40分全數復電。

【找好久找不到】巨嘴鳥居然偽裝成玩偶躲在玩具櫃上

北市成功高中校內設備故障　台電證實協助搶修11：40復電

