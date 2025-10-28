記憶體股帶量衝！旺宏亮燈漲停 南亞科刷天價

台股衝過28000點整數關卡後迅速翻黑震盪，不過記憶體族群表現持續熱絡，旺宏（2337）今（28）日率先亮燈漲停，開盤1小時爆18.7萬張大量，交易量僅次於力積電（6770）的31萬張，南亞科（2408）盤中同步漲逾9%，刷131.5元新天價，成交量逾14萬張排名第3。

台股新增「2千金」 記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

輝達（NVIDIA）GTC大會即將召開，市場聚焦記憶體、散熱題材，上櫃散熱廠雙鴻（3324）與記憶體控制晶片廠群聯（8299）今（28）日盤中雙雙挺進千金股行列，讓台股擁有26千金。

併購激情褪去！三商壽拉回力守7元 玉山金盤上游走

三商壽（2867）不評論出售一事，傳聞中進入最後一回合中信金（2891）、玉山金（2884）分別發布重大訊息，玉山金昨（27）重挫7%多，外資亦大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，今（28）日股價止跌回穩在30.3元盤上游走，三商壽最低回挫到6.84元，就穩步向上墊高回到7元之上。

快訊／三商壽不評論併購 中信金正式宣告「投標已結束」

三商美邦人壽（2867）今（28）晨對股權移轉傳言發布重大訊息，指不評論市場傳聞，而潛在買中中信金（2891）則在盤前正式宣告「投標已結束」，也讓此案方向更加確定。

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成 「阿公輩」和碩股價收小黑

由和碩 (4938）子公司華擎（3515）轉投資的東擎（7710）今（28）日每股 180 元登錄興櫃市場，公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 340 元，相較認購價格漲幅高達 88%，不過身為「阿公輩」的和碩卻開高走低，收小黑。

快訊／台股收盤下跌44.52點 台積電跌5元至1475

台股今（28日）開高走低，加權指數終場下跌44.52點，以27949.11點作收，跌幅0.16％，成交量5330.27億元。

北市成功高中校內設備故障 台電證實協助搶修11：40復電

台北市成功高中27日發生停電事件，引發台北市議會質疑台電供電異常，師生被迫遠距教學，台電今（28）日指出，台電供電正常，經查為該校設備故障，已派員協助搶修，並在今日11點40分復電。

凱基人壽攜手凱基投信 推出HITO新類全委帳戶

回應民眾對於「風險分散」與「穩健配置」的需求，凱基人壽攜手凱基投信推出募集的「凱基台灣HITO全權委託管理帳戶」（以下簡稱「凱基台灣HITO帳戶」），客戶可投保特定投資型保險商品並選擇「凱基台灣HITO帳戶」做為投資連結帳戶，且目標保險費達10萬元即可投保。

昱台國際上櫃首日蜜月行情佳 股價最高28.80元、漲幅37.14%

經營海空運承攬與物流業務的昱台國際(7716)，今(28)日於櫃買中心正式掛牌上櫃，以每股承銷價21元掛牌，開盤價21元，近11點股價最高來到28.8元，上漲幅度達37.14％，12點17分股價27.60元，蜜月行情佳，顯示投資人對昱台國際成長潛力頗具信心，成為今年物流產業中備受矚目的新成員。

台積電挑戰歷史新高 「高含積」ETF單周漲幅前10名一表看

受美股激勵，今（28）日台股再度突破2萬8千點，護國神山台積電（2330）也創下盤中新高1500元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅，觀察台股ETF中，共有39檔成分股中有台積電，以持有比例來看，其中以富邦科技(0052)70.28%最多，其他包括群益台ESG低碳50（00923）在內共12檔台股ETF都有四成以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。