南港發展大躍進「昆陽接下一棒」　在地：重陽重劃區最受惠

▲南港重陽重劃區純住宅規劃，為鬧中取靜、相當舒適的生活圈。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

南港近年建設話題多，隨南港車站、經貿園區開發逐漸飽和，接下來的開發焦點就是捷運昆陽站，將有許多商用大樓落成，帶來大量就業人口。在地房仲表示，最受惠昆陽站的住宅區為重陽重劃區，並介紹其特色與房價行情。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房屋南港重陽直營店長陳立維表示，近年南港發展大躍進，尤其是南港車站、經貿園區一帶，除了三鐵共構的交通基礎，還有許多大型開發案都在進行中，此外大型商場LaLaport商場也在近期進駐，帶動區域房價水漲船高。

陳立維表示：「隨南港車站、經貿園區開發逐漸飽和，接下來南港的發展重心將是在捷運昆陽站，該區同樣有許多商用大樓興建中，未來將帶來大量的就業人口，顯著翻展區域環境面貌。」

陳立維舉例：「科技龍頭輝達的內湖辦公室將搬遷到『潤泰玉成』大樓3~17樓，預計年底前就會進駐；此外先前也傳出陽明海運基於自用考量，以112.2億元買下整棟『華固中央置地』。」

陳立維說：「昆陽站交通便利，坐擁捷運藍線，並緊鄰信義區，商辦大樓房價、租金卻便宜許多，且從大企業的布局動向來看，也都顯示出昆陽站頗具發展前景。」

▲科技龍頭輝達的內湖辦公室將搬遷到『潤泰玉成』大樓3~17樓。（圖／記者項瀚攝）

住宅房市方面，陳立維指出：「由於昆陽站一帶大多是商用土地，住宅量體供給非常稀缺，大多以公寓為主，而距離昆陽站最近的住宅商圈為重陽重劃區，也就是說，未來昆陽站大量的就業人口要選在當地購屋時，將首選重陽重劃區。」

陳立維介紹：「重陽重劃區為純住宅規劃的重劃區，區內有多座公園綠地，但同時也不失生活機能，重陽路以南就是傳統商圈，吃喝採買一應俱全，此外還有捷運昆陽站的商業及交通機能坐鎮，形成一個鬧中取靜的愜意生活圈。」

陳立維進一步指出：「重陽重劃區的素地已相當稀少，預售案單價已達130~140萬元行情，屋齡5年內的新古屋則為110~120萬元，而該區最多的是10~20年的中古大樓，單價落在80～95萬元，CP值高。」





▲陳立維相當看好，南港重陽重劃區的房市展望。（圖／永慶提供）

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒