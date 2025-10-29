ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

亞馬遜全球開店2026發展策略　升級跨境物流服務、推出全新AI工具

▲2025台灣跨境電商高峰會，左起為亞馬遜全球開店行銷總監劉芳君、數發部數位產業署主秘童明慧、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、經濟部次長江文若、台北市政府產業發展局專門委員許維倫、台北市進出口同業公會副秘書長蔡順達。（圖／業者提供）

▲2025台灣跨境電商高峰會，左起為亞馬遜全球開店行銷總監劉芳君、數發部數位產業署主秘童明慧、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、經濟部次長江文若、台北市政府產業發展局專門委員許維倫、台北市進出口同業公會副秘書長蔡順達。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

亞馬遜全球開店今(29)日舉行「2025台灣跨境電商高峰會」，公佈其2026年發展策略並分享了多項升級服務和新工具，包括簡化跨境物流推動商品銷售國際化、AI賦能企業轉型、推出賣家成長專屬服務，旨在協助台灣賣家降低出海門檻、提升競爭力，抓住全球電商商機。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示：「在數位轉型已成共識的當下，企業不再只是思考『是否要轉型』，而是聚焦於『如何轉型、該朝哪個方向前進』。企業需要明確的策略引導、資源整合與成功案例的借鏡，才能加速轉型。跨境電商持續顯示出高成長動能，為台灣企業帶來前所未有的機會。亞馬遜全球開店將持續協助台灣企業善用全面的跨境工具與資源，結合AI與數據分析，提升品牌競爭力，推動台灣賣家的全球業務增長。」

亞馬遜全球開店於今日活動中宣佈，其於去年推出的「亞馬遜跨境合作承運方計畫（Amazon SEND）」正式升級，除已有的空運頭程服務、UPS快遞服務外，現開通台灣至美國的固定海運航線。SEND 是亞馬遜首個整合協力廠商物流夥伴的跨境頭程物流解決方案，針對賣家在出口過程中常見的物流複雜、成本高、入倉繁瑣等挑戰，提供簡化的一站式選擇。

Amazon SEND海運服務具備固定每週航線、免費上門取貨、即時貨件追蹤、專屬客服協助出口清關與進口報關等優勢，協助台灣賣家提升出貨效率。另外，賣家還可以享受海運運費較平均市場行情低約20%的超值價格及美元結帳，有效降低營運成本。賣家可直接透過亞馬遜後台完成一鍵下單與付款。

亞馬遜全球開店宣佈與全家便利商店及跨境物流商DPD Taiwan宇迅國際攜手，正式推出全新跨境物流寄件服務，為亞馬遜賣家提供更多跨境寄件新選擇。即日起，賣家可於全台超過4,000家全家便利商店寄送跨境包裹。

賣家接單後，只需在數位跨境寄件平台完成訂單登錄與線上付款，即可前往任一全家門市，透過 Famiport 輸入「寄件編號」與「物流單號」列印寄件貼紙，交由店鋪人員收件。後續由DPD Taiwan宇迅國際全程負責報關與國際運輸，大幅簡化跨境銷售中繁瑣的物流流程。

首波全家寄件服務將開放北美、日本、歐洲、澳洲、新加坡五大亞馬遜站點，後續將陸續拓展至亞馬遜全球 18個海外站點。

透過Amazon SEND升級和全新的全家跨境物流寄件服務的推出，亞馬遜全球開店希望進一步完善跨境頭城物流服務，讓有意拓展海外市場的台灣賣家，能以更低門檻、更高效率佈局國際市場。

亞馬遜全球開店於活動上也分享了亞馬遜全球推出的多項全新AI智慧工具與創新功能。最新升級的 Seller Assistant，結合代理式AI(agentic AI)技術，讓賣家可以更智慧化地管理其業務，包括即時監測庫存周轉與銷售變現並提供調整建議，主動監測賣家帳戶健康狀況、及早辨識潛在違規風險，協助賣家簡化產品合規流程並提供清楚的處理指引，以及提供潛在成長機會和建議。

升級版AI驅動的選品工具「商機探測器」可分析數十億包含搜尋、點擊及購買行為等的互動信號，幫助賣家發現尚未被滿足的產品需求，推動新產品開發和創新；強化版 Vine 計畫則協助賣家更高效獲得相關的高品質顧客評論，加速新品銷售動能；升級版的A+ Content幫助賣家透過影片、圖片等更多互動元素提升其商品詳情頁的吸引力，從而加速消費者決策；以及代理式 AI驅動的Creative Studio，讓賣家透過簡單對話即可建立具專業水準的廣告內容，將原本需耗時數週的行銷內容製作流程縮短至數小時。

亞馬遜宣佈推出全新「賣家成長服務領航版」，為已在亞馬遜美國站開店的成熟賣家打造，為賣家提供一對一專屬服務，涵蓋業績績效與營運規劃，銷售轉化、品牌打造、選品開發、行銷廣告、物流與庫存等多方位指導，幫助賣家進一步掌握長期競爭優勢。加入此服務的賣家亦可享有三大專屬權益：優質賣家支援服務、促銷費用減免及專屬帳戶經理。

關鍵字： 亞馬遜全球開店發展策略升級跨境物流全新AI工具

