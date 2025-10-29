ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台達強化半導體產業佈局　宣布斥資10億收購日本NRF

▲▼台達電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台達電（2308）今日宣布，將透過子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.以總金額約日幣50.24億元(約新台幣10.34億元) 收購日本Noda RF Technologies Co., Ltd. (NRF) 90.23%股權。加上原持有之NRF股權，交易完成後台達將持有NRF全數股權。

NRF為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統 (Radio Frequency System，RF system) ，在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色。此次交易將有助台達提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。

台達董事長暨執行長鄭平表示：「半導體是推動全球科技發展的基石，身為電源管理的領導廠商，台達在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源。NRF是射頻電源的專家，和台達技術相輔相成，過去的合作已為雙方奠定絕佳默契。相信NRF加入後，將能強化產品組合，並在技術研發、業務拓展上，發揮更好的綜效，共同為全球半導體設備客戶提供更強而有力的支援。」

NRF社長野田和利表示：「 NRF致力發展射頻電源系統，我們的產品在半導體設備及推動產業數位化進程中扮演不可或缺的角色。 NRF以優異的研發能力與工程支援，在日本長期服務一線客戶並深獲好評。很高興加入台達，期待結合台達的全球佈局、製造能力及業務優勢，為半導體應用創造更多價值。」

Noda RF Technologies Co., Ltd.成立於 2002 年，總部在日本大阪，專注於生產射頻(RF)電源系統。其產品是影響半導體晶片良率與製程精度的關鍵，廣泛應用於蝕刻、化學氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(PVD)等先進製程，同時也延伸至液晶面板製造等領域。深厚的產業知識、技術專精與高度客製化的能力，獲得業界肯定。

台達電今日也公布第三季財報，合併營業額為新台幣1503.18億元，稅後淨利為186.06億元，每股盈餘為新台幣7.16元。

