玉山金併三商壽爭議　專家曝「價格喬不定」導致未重訊

▲玉山金董事長黃男州。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）併購三商美邦人壽（2867）捲入重大訊息揭露不確實的「摸黑交易」爭議，金管會允諾由證交所一週內調查清楚，不過專家認為，公司遲未向股東說明併購進度，與雙方價格喬不定有關，玉山金董事會對併購開價不肯買單。

受到併購資訊不明確影響，玉山金遭外資連日賣超股價震盪，證交所今日盤後亦公告，台股上市公司與ETF排名前20大標的，玉山金因股價失守30元大關，以每股29.8元作收，市值降至4819.9億元，市值排名跌出前20大之外，AI股緯創（3231）以市值4929.6億元取而代之，而元大金（2885）則以4565.9億元市值緊追在後。

為了併購三商壽，潛在買家中信金（2891）在10月23日發出重大訊息，確定將會投標，另在10月27日盤前公告投標已結束。

不過，玉山金在台股3天連假期間（24日至26日）保持安靜，對於外界傳出以每股逾8元、總價超過470億元的換股成本迎娶三商壽隻字未提，27日玉山金重挫逾7%，公司於收盤後8小時才發出「回應媒體報導」的重大訊息，表達不予評論的立場。

對此，金管會主委彭金隆今（30）日在立法院財委會遭遇朝野立委熱烈討論，彭金隆指出，上市公司在協商與交易過程中會出現各種授權型態，金管會不會在未完全釐清事實前草率下結論。玉山金則表示，待董事會決議後才會進行公告，在此之前不再向外說明。

公司治理專家、中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，重大訊息揭露平台存在的意義，在於讓全體股東都可以擁有公平獲得資訊的空間，玉山金這次併購不論是授權投標、進入議價都沒有重大訊息說明，成為此次爭點所在。

駱秉寬指出，併購實務上的確有很多種授權的型態，例如不具約束力的 出價投標書、或者這個投標的價格最終要經過董事會的同意、或者董事會在一個價格區間授權董事長來投標。

玉山金有很多須發布重大訊息的時機，包括投標後，或者取得三商美邦人壽優先預約權時，攸關公司資產規模等重大影響，市場會受到影響，有可能造成股東權益的影響，當然也會影響到股價的起伏，需要公告周知。

假如董事會對本案仍然有疑慮或設有附加條件，可以重訊說明，雙方仍在協商（投標條件）當中，尚未完成議約程序，請外界勿多加揣測。

駱秉寬認為，不論那一種併購形式，最終，只要董事會通過投標案件了就一定要公布重訊，即使董事會通過的投標案件有條件的，也是要公布這個重訊，否則一旦因資訊不對稱造成股價震盪，股東有權向公司提起求償，更加影響公司治理。