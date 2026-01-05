台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天　網嗨：媽媽樂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台股今（5）日迎來歷史性時刻，台積電開盤不久即飆漲至1660元天價，帶動大盤狂飆逾700點，一舉突破3萬點大關。財經作家阿格力發文慶祝，直言唱衰者將崩潰，並分享自己透過台積電與多檔ETF組合，享受經濟成長果實的喜悅。

台積電領軍 攻克3萬點里程碑

台積電（2330）今日開盤氣勢如虹，短短40分鐘內大漲75元，股價來到1660元，不僅刷新歷史天價，市值更一舉衝破43兆元大關。在權值王強勢領軍下，台股加權指數大漲超過704.43點，強勢站上3萬點的歷史新高里程碑，市場多頭氣勢銳不可擋。

專家樂見行情 秀投資組合

面對大盤驚人漲勢，財經作家阿格力隨即發文表達喜悅，直呼「媽媽樂，台股瞬間三萬點，唱衰台積電者崩潰。」他透露，自己持有台積電及0050、0052、006208、00830等多檔ETF，甚至搭配槓桿型的0050正2（00631L）靈活操作。

他也笑說，「這讓他得以享受台灣經濟成長的果實，順便cover其他烙賽的個股。」

見證歷史時刻 股民驚呼太扯

對於指數勢如破竹，網友們紛紛洗版回應，「真的媽媽樂了」、「今天看台積表演了」、「好扯太扯」、「很後悔去年4月股災沒加碼」、「直接衝過去」、「真的上三萬啦」、「3萬超扯，無壓力」、「開心，0050+0052賺翻」。

半導體與AI助攻 多頭格局確立

此次台股成功攻抵3萬點大關，主要受惠於全球AI需求與半導體產業持續蓬勃發展，外資對台積電長線獲利能力看好，推升整體評價。隨著先進製程產能滿載，市場對於電子權值股信心大增，儘管短線漲幅驚人，但資金動能充沛，也帶動相關科技型ETF績效表現亮眼，成為投資人關注焦點。