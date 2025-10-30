玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）競標三商美邦人壽（2867，三商壽）重大訊息公告陷入延遲揭露、摸黑交易的爭議，立委賴士葆今（30）日在財委會上轟金管會不作為成「路人甲」，金管會主委彭金隆否認這項說法，說明按程序證交所約需1周時間調查。

市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。金管會表示，是否需要發布重大訊息，是由上市公司依規定判斷，會請證交所查明後對外說明，依程序證交所約需1周時間調查。

彭金隆強調，金管會不會是路人甲，各公司協商議題要等董事會結束後才會送金管會審核，但上市櫃重大訊息發布原則依證交所上市櫃公司簽定的契約而定，這個契約中有51項規定，由各公司判斷。

不過，彭金隆坦言，三商壽併購案確實有一家公司，董事會結束後就發了重訊（指中信金），因此已經責成證交所去了解，之後會對外說明3家公司的情況。

三商壽今日股價持續走低，至上午11點下跌0.13元或1.81%，暫報7.04元；玉山金再度失守30元整數關卡，下跌0.25元或0.83%，暫報29.95元；中信金下跌0.1元或0.24%，暫報41.95元。

