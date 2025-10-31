ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台中南區低基期、高機能　專家預言5年後不再低調

▲▼台中南區,13期重劃區,中山醫學大學,中山醫大。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中南區卻因生活機能完善、價格基期低，成為這波打炒房下波動較小的潛力區。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

自房地合一稅2.0上路後，全台房市進入瘋漲期，隨後祭出的打房政策，又讓全台房市迅速降溫，但台中南區卻因生活機能完善、價格基期低，雖然交易量同樣下滑，但房價卻成為這波打炒房下波動較小的潛力區。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋台中美村復興加盟店店東賴柏睿指出：「南區雖屬封閉型市場、以自住客為主，隨著捷運路網完善、13期外溢效應顯現，南區正準備轉骨。」

而南區在台中市來說，發展早、機能完善，長年以中古屋市場為主力，買盤以在地自住族及通勤族為主。賴柏睿表示：「目前產品主力成交總價多落在1000萬至1500萬元間，正好符合『青年安心成家貸款』的核貸範圍，成為市場主流。」

▲▼ 南區房市,台中市南區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南區雖然開發量體不大，每年交屋量僅約10案左右，買方多為在地需求，市場結構相對穩定。（圖／資料照）

回顧過去10年，南區中古屋單價從每坪11萬元漲至近30萬元，新成屋更從25萬元一路墊高至預售屋的50~60萬元，漲幅驚人。

賴柏睿說：「我2014年到南區開店時，新成屋單價25萬元就被視為天花板，如今同區段已破5字頭，足見南區房價結構明顯提升。」

南區雖然開發量體不大，每年交屋量僅約10案左右，買方多為在地需求，市場結構相對穩定。近年危老重建案活絡，加上台中捷運綠線沿線具發展潛力，帶動房市活絡。加上鐵路高架以及13期重劃區推進後，南區與南屯之間生活圈將更加緊密。

▲▼ 台中,南區房市,預售案,民俗月,單價,房價,房市,成中恆營造，鼎泰,國圖館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前南區產品主力成交總價多落在1000萬至1500萬元間，正好符合『青年安心成家貸款』的核貸範圍。（圖／資料照）

賴柏睿預期：「5年後南區將出現明顯轉折。南區有捷運、有學區，又緊鄰高鐵新重劃區，2所大學中興大學、中山醫的支撐性夠強，未來會受到外溢效應帶動。」

另一方面，整體市場面臨推案趨緩與建商觀望。受成本上揚、買氣下滑影響，不少建商選擇暫緩動工。賴柏睿認為：「這波景氣調整將延續至明年底，待市場盤整完畢後，南區在各區高房價盤整的格局下，正累積能量。當房市回溫之時，南區接棒發展只是時間問題。

▲有巢氏房屋台中美村復興加盟店店東賴柏睿。

▲有巢氏房屋台中美村復興加盟店店東賴柏睿（圖／有巢氏房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息有巢氏房屋台中南區趨勢房價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

推薦閱讀

股東會紀念品一鍵領　集保eGift服務明年3月上線

股東會紀念品一鍵領　集保eGift服務明年3月上線

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線。

2025-10-31 11:52
金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」　削減投資部位

金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」　削減投資部位

黃金價格在10月出現大幅波動，創高後再跌破每盎司4000美元大關，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」Jeffrey Gundlach對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

2025-10-31 11:48
PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。

2025-10-31 11:30
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

AI熱潮，記憶體迎超級周期，惟股價漲多，近2個交易日明拉回，其中「法說變法會」旺宏（2337）今（31）日跌停，連2個交易日跌停，而由於整個類股短線股價波動太大，包括華邦電（2344）、十銓（4967）與宇瞻（8271）3檔目前遭關禁閉。

2025-10-31 11:09
最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

中國信託實踐普惠金融精神以及專業信賴的財富管理服務深受認可，知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2025「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）橫掃本屆10項大獎。

2025-10-31 10:54
全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。

2025-10-31 10:50
一表看歷次川習會後台股漲跌表現　選股不選市聚焦AI

一表看歷次川習會後台股漲跌表現　選股不選市聚焦AI

第六次川習會落幕，根據群益投信統計資料顯示，過去川習會後對台股表現並無太大影響，表現漲跌互現，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大，市場法人表示，現階段台股投資重點還是在選股不選市，因此建議可用專家選股的主動式台股ETF介入台股投資。

2025-10-31 09:55
快訊／台積電漲20元至1520平天價　台股開低翻紅漲逾150點

快訊／台積電漲20元至1520平天價　台股開低翻紅漲逾150點

美股30日 全面收黑，台股今（31）日以下跌7.06點28280.47 點開出，指數隨即翻紅，大漲逾150點，指數重回28400點，台積電走高漲至1520元平天價。

2025-10-31 09:05
四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

四維航運(5608)子公司綠舞國際觀光飯店積極開拓多元業務，今年估計可以減少虧損近三成，較去年減虧約8千萬元，公司第四季搶攻政府1萬元普發金商機，藉著11月7日台北國際旅展，推出住房3.5折起再加碼送等優惠提升住房率。

2025-10-31 04:00
9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

今年5、6月申報的113年度綜合所得稅第2批退稅款今（31）日入帳，財政部統計有9.2萬人符合領錢資格，總退稅款15.4億元。

2025-10-31 00:03

讀者迴響

熱門新聞

玉山金併三商壽「每股8.2元」傳已確定　3件事待議

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

玉山金、三商壽捲摸黑交易爭議　雙雙重訊喊「依同業前例辦理」

台積電喊1800元！　達人揭「追高戰術」空手上車

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

鴻海科技日「限定伴手禮」曝光　3款好物搶先看

9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

稀土管制與港口費暫停一年　謝志堅：中美這一年會各自做好準備

領取股東紀念品更便利　金管會核准集保eGift服務

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

未來10年最值得投資5大AI股　台積電、輝達上榜

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

玉山金併三商壽爭議　專家曝「價格喬不定」導致未重訊

現在最值得投資的5大AI股　輝達、超微入列

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366