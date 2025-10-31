台中南區低基期、高機能　專家預言5年後不再低調

▲台中南區卻因生活機能完善、價格基期低，成為這波打炒房下波動較小的潛力區。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

自房地合一稅2.0上路後，全台房市進入瘋漲期，隨後祭出的打房政策，又讓全台房市迅速降溫，但台中南區卻因生活機能完善、價格基期低，雖然交易量同樣下滑，但房價卻成為這波打炒房下波動較小的潛力區。

有巢氏房屋台中美村復興加盟店店東賴柏睿指出：「南區雖屬封閉型市場、以自住客為主，隨著捷運路網完善、13期外溢效應顯現，南區正準備轉骨。」

而南區在台中市來說，發展早、機能完善，長年以中古屋市場為主力，買盤以在地自住族及通勤族為主。賴柏睿表示：「目前產品主力成交總價多落在1000萬至1500萬元間，正好符合『青年安心成家貸款』的核貸範圍，成為市場主流。」

▲南區雖然開發量體不大，每年交屋量僅約10案左右，買方多為在地需求，市場結構相對穩定。（圖／資料照）

回顧過去10年，南區中古屋單價從每坪11萬元漲至近30萬元，新成屋更從25萬元一路墊高至預售屋的50~60萬元，漲幅驚人。

賴柏睿說：「我2014年到南區開店時，新成屋單價25萬元就被視為天花板，如今同區段已破5字頭，足見南區房價結構明顯提升。」

南區雖然開發量體不大，每年交屋量僅約10案左右，買方多為在地需求，市場結構相對穩定。近年危老重建案活絡，加上台中捷運綠線沿線具發展潛力，帶動房市活絡。加上鐵路高架以及13期重劃區推進後，南區與南屯之間生活圈將更加緊密。

▲目前南區產品主力成交總價多落在1000萬至1500萬元間，正好符合『青年安心成家貸款』的核貸範圍。（圖／資料照）

賴柏睿預期：「5年後南區將出現明顯轉折。南區有捷運、有學區，又緊鄰高鐵新重劃區，2所大學中興大學、中山醫的支撐性夠強，未來會受到外溢效應帶動。」

另一方面，整體市場面臨推案趨緩與建商觀望。受成本上揚、買氣下滑影響，不少建商選擇暫緩動工。賴柏睿認為：「這波景氣調整將延續至明年底，待市場盤整完畢後，南區在各區高房價盤整的格局下，正累積能量。當房市回溫之時，南區接棒發展只是時間問題。

▲有巢氏房屋台中美村復興加盟店店東賴柏睿（圖／有巢氏房屋提供）

