AI牛市全速前進！　史丹佛博士揭美股年底再創新高理由

▲投資達人Andrew認為，這波牛市和過往比起來漲幅尚屬合理。

圖文／鏡週刊

美股不斷創歷史新高！AI霸主輝達（NVIDIA）更一舉突破5兆美元市值大關，市場沸騰。然而，AI泡沫與估值過熱的雜音不斷浮現，對此，臉書粉絲團「美股探路客」版主、投資達人Andrew點出3大原因，直指這波牛市多頭派對仍未結束。

美國聯準會啟動降息循環，資金行情發酵，美股延續強勢多頭，標普500與那斯達克再創歷史新高，引領AI浪潮的晶片龍頭輝達更一舉突破5兆美元市值，躍升全球第一，「這波多頭派對還沒結束，我看好這波牛市至少會跑到年底，沒有超漲問題。」臉書粉絲團「美股探路客」版主、史丹佛博士Andrew說道。

只是隨著市場情緒高漲，AI泡沫、估值過高等雜音浮現，Andrew指出，代表散戶情緒的美股融資餘額指標（美國FINRA融資餘額除以流通中貨幣）比例雖高過2022年熊市前水準，但仍未達2000年網路泡沫或2008年金融海嘯時的高峰，「目前是『合理但未過熱』階段，做好資金控管就不必太恐慌。」

根據彭博統計，自第二次世界大戰後至今，總計有13次牛市，平均每次週期約4年，其中有6次會在第4年轉入熊市、有7次第4年仍續漲，而這波牛市自2022年10月開始起至今年10月歷經3年，漲幅分別為22%、34%、13%，目前已達標第3年上漲格局，往第4年邁進，「整體看來都算合理，第4年（2025年10月至2026年10月）續漲機率高，唯獨小心報酬落差較大。」Andrew分析。

而他看好年底前行情會續航的原因有3：美國投資機構績效落後，年底前勢必得進場追；散戶資金持續流入，以及降息行情下資金寬鬆，「只要科技巨頭財報釋出樂觀指引，年底大盤仍有機會被推升，再創新高。」他補充，近期3家科技巨頭（Meta、微軟、谷歌）財報都釋出正面訊息，AI趨勢未改變。

「再從S&P 500指數創新高，但下跌家數比上漲家數多來看，資金正往權值股靠攏。」他表示，接下來機構資金將聚焦在有實質獲利的AI科技股，如微軟、輝達、亞馬遜等，投資人可多留意。

觀察基本面，華爾街對S&P 500公司年底EPS（每股盈餘）的預估約304.92美元，以前瞻本益比22.8倍計算，年底對應指數約6,952點，要是企業獲利優於預期3%，則能來到7,150點。

Andrew補充，股市高檔震盪、難免會拉回，但這反而提供進場機會，他建議，要是怕追高，能以指數ETF作為參與標的，如SPY（SPDR 標普500 指數ETF）、VOO（Vanguard S&P 500 ETF）、QQQ（Invesco那斯達克100指數ETF）等；至於進場點，他舉例，EMA 8（指數平滑移動平均線）、EMA 21為強勢行情短期修正關卡，只要拉回且站回，就能分批佈局，要是跌破EMA 55且3天內未站回，代表趨勢轉弱訊號，才需考慮大幅減碼。

標普500指數牛市週期統計

▲資料來源：美股探路客

美股融資餘額指標

▲資料來源：財經M平方，FINRA融資餘額除以流通中貨幣資料統計至9月、S&P 500除以流通中貨幣統計至10/19



