ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI牛市全速前進！　史丹佛博士揭美股年底再創新高理由

投資達人Andrew認為，這波牛市和過往比起來漲幅尚屬合理。

▲投資達人Andrew認為，這波牛市和過往比起來漲幅尚屬合理。

圖文／鏡週刊

美股不斷創歷史新高！AI霸主輝達（NVIDIA）更一舉突破5兆美元市值大關，市場沸騰。然而，AI泡沫與估值過熱的雜音不斷浮現，對此，臉書粉絲團「美股探路客」版主、投資達人Andrew點出3大原因，直指這波牛市多頭派對仍未結束。

美國聯準會啟動降息循環，資金行情發酵，美股延續強勢多頭，標普500與那斯達克再創歷史新高，引領AI浪潮的晶片龍頭輝達更一舉突破5兆美元市值，躍升全球第一，「這波多頭派對還沒結束，我看好這波牛市至少會跑到年底，沒有超漲問題。」臉書粉絲團「美股探路客」版主、史丹佛博士Andrew說道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是隨著市場情緒高漲，AI泡沫、估值過高等雜音浮現，Andrew指出，代表散戶情緒的美股融資餘額指標（美國FINRA融資餘額除以流通中貨幣）比例雖高過2022年熊市前水準，但仍未達2000年網路泡沫或2008年金融海嘯時的高峰，「目前是『合理但未過熱』階段，做好資金控管就不必太恐慌。」

根據彭博統計，自第二次世界大戰後至今，總計有13次牛市，平均每次週期約4年，其中有6次會在第4年轉入熊市、有7次第4年仍續漲，而這波牛市自2022年10月開始起至今年10月歷經3年，漲幅分別為22%、34%、13%，目前已達標第3年上漲格局，往第4年邁進，「整體看來都算合理，第4年（2025年10月至2026年10月）續漲機率高，唯獨小心報酬落差較大。」Andrew分析。

而他看好年底前行情會續航的原因有3：美國投資機構績效落後，年底前勢必得進場追；散戶資金持續流入，以及降息行情下資金寬鬆，「只要科技巨頭財報釋出樂觀指引，年底大盤仍有機會被推升，再創新高。」他補充，近期3家科技巨頭（Meta、微軟、谷歌）財報都釋出正面訊息，AI趨勢未改變。

「再從S&P 500指數創新高，但下跌家數比上漲家數多來看，資金正往權值股靠攏。」他表示，接下來機構資金將聚焦在有實質獲利的AI科技股，如微軟、輝達、亞馬遜等，投資人可多留意。

觀察基本面，華爾街對S&P 500公司年底EPS（每股盈餘）的預估約304.92美元，以前瞻本益比22.8倍計算，年底對應指數約6,952點，要是企業獲利優於預期3%，則能來到7,150點。

Andrew補充，股市高檔震盪、難免會拉回，但這反而提供進場機會，他建議，要是怕追高，能以指數ETF作為參與標的，如SPY（SPDR 標普500 指數ETF）、VOO（Vanguard S&P 500 ETF）、QQQ（Invesco那斯達克100指數ETF）等；至於進場點，他舉例，EMA 8（指數平滑移動平均線）、EMA 21為強勢行情短期修正關卡，只要拉回且站回，就能分批佈局，要是跌破EMA 55且3天內未站回，代表趨勢轉弱訊號，才需考慮大幅減碼。

標普500指數牛市週期統計

資料來源：美股探路客

▲資料來源：美股探路客

美股融資餘額指標

資料來源：財經M平方，FINRA融資餘額除以流通中貨幣資料統計至9月、S&P 500除以流通中貨幣統計至10/19

▲資料來源：財經M平方，FINRA融資餘額除以流通中貨幣資料統計至9月、S&P 500除以流通中貨幣統計至10/19


更多鏡週刊報導
追高戰術3／台股驚漲照樣天天買　財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
追高戰術1／台股衝3萬點！　達人教戰空手上車攻略搭年底行情
搶進AI黃金ETF 1／親民價好香！0052一拆七　3.5萬就能入手

關鍵字： 鏡週刊投資理財

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【亂玩雷射筆GG】雷射筆照淡海輕軌駕駛室　大叔辯「好玩」意外被搜出毒品

推薦閱讀

快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點　台積電跌5元至1500

快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點　台積電跌5元至1500

台股今（31日）開低走高，一度大漲202點，逼近28500點，但最後一盤，賣盤湧現，指數翻黑走跌，加權指數終場下跌54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19％，成交量5581.89億元。

2025-10-31 13:39
港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

台灣港務公司為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，展現精進作業現場管理的決心，宣布將於11月1日起試行辦理「商港公用裝卸作業場域使用須知」及「港區違規態樣通行證管理」矩陣管理，此舉為該公司首度針對外部業者頒布場域管理規則，目的在於優化商港經營管理，維持「公用區」裝卸作業的規範與安全，共同打造港區安全場域。

2025-10-31 13:21
台股驚漲！　財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高

台股驚漲！　財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高

台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」

2025-10-31 12:29
AI牛市全速前進！　史丹佛博士揭美股年底再創新高理由

AI牛市全速前進！　史丹佛博士揭美股年底再創新高理由

美股不斷創歷史新高！AI霸主輝達（NVIDIA）更一舉突破5兆美元市值大關，市場沸騰。然而，AI泡沫與估值過熱的雜音不斷浮現，對此，臉書粉絲團「美股探路客」版主、投資達人Andrew點出3大原因，直指這波牛市多頭派對仍未結束。

2025-10-31 12:26
電子化股東會紀念品明年3月問市　便利商店、LINE PAY等4通路入列

電子化股東會紀念品明年3月問市　便利商店、LINE PAY等4通路入列

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線，目前集保爭取兩大便利商店、LINE PAY（7722）、王品（2727）、大魯閣（1432）等業者加入eGift服務平台。

2025-10-31 11:52
金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」　削減投資部位

金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」　削減投資部位

黃金價格在10月出現大幅波動，創高後再跌破每盎司4000美元大關，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」Jeffrey Gundlach對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

2025-10-31 11:48
PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。

2025-10-31 11:30
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

AI熱潮，記憶體迎超級周期，惟股價漲多，近2個交易日明拉回，其中「法說變法會」旺宏（2337）今（31）日跌停，連2個交易日跌停，而由於整個類股短線股價波動太大，包括華邦電（2344）、十銓（4967）與宇瞻（8271）3檔目前遭關禁閉。

2025-10-31 11:09
最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

中國信託實踐普惠金融精神以及專業信賴的財富管理服務深受認可，知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2025「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）橫掃本屆10項大獎。

2025-10-31 10:54
全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

全球炒AI股！亞股重塑　台積電佔台股權重是10年前3倍

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。

2025-10-31 10:50

讀者迴響

熱門新聞

玉山金併三商壽「每股8.2元」傳已確定　3件事待議

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

玉山金、三商壽捲摸黑交易爭議　雙雙重訊喊「依同業前例辦理」

台積電喊1800元！　達人揭「追高戰術」空手上車

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

鴻海科技日「限定伴手禮」曝光　3款好物搶先看

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

領取股東紀念品更便利　金管會核准集保eGift服務

未來10年最值得投資5大AI股　台積電、輝達上榜

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

稀土管制與港口費暫停一年　謝志堅：中美這一年會各自做好準備

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

現在最值得投資的5大AI股　輝達、超微入列

玉山金併三商壽爭議　專家曝「價格喬不定」導致未重訊

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366