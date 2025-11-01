ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

▲賴清德(前)總統率貴賓登「台北艦」。（圖／台船提供）

▲賴清德總統(掌舵者)率貴賓登「台北艦」。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱：台船公司，股號：2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦4艘暨高緯度遠洋巡護船6艘，於今(1)日上午10時，由總統賴清德主持，率同海洋委員會管碧玲主任委員、台船公司陳政宏董事長，並在高雄市陳其邁市長、原住民族委員會曾智勇(Ljaucu‧Zingrur)主任委員，與立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李柏毅，及產官學研等各界賢達人士見證下，參與台船公司高雄廠「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」活動。

本次命名之巡護船「西拉雅」(SIRAYA)號，其下水擲瓶儀式係邀請西拉雅族(屬原住民平埔族群中的一族)萬淑娟(Uma‧Talavan)女士來完成，象徵支持平埔族原住民正名之意義。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘(已全數交付)、1000噸巡防艦6艘建造案(已交付4艘)、4000噸級巡防艦4艘統包採購案(已交付4艘，包含今日台北艦)，以及高緯度遠洋巡護船統包案6艘(包含今日西拉雅號)，今日舉行「台北艦」成軍及「西拉雅號」命名下水聯合典禮是台船公司為海巡署造艦的重要成果展現。

「台北艦」為台船公司第四艘完工交付之4000噸級巡防艦，交艦後將配置於「中部地區機動海巡隊」，提供該地區更多巡護能量。本型巡防艦，配有3組射程達120公尺的高壓水砲及中科院開發之射控系統，可有效指揮20公厘遙控槍塔及鎮海武器系統。

另配備精良專業醫療設備，醫療規格可做為醫療救護船，執行人道救援任務，並設置負壓隔離病房及醫療手術室，作為防疫救援任務使用，同時也具備遠距醫療服務系統。艦艉直升機起降輔助設施，可供直升機執行起降作業，增進海上人道救援能量，另配置前後輔助側推進器及穩定翼等系統，有效提升執勤時船舶操控性、穩定性與舒適性。建造期間台船公司亦配合海巡署執行勤務需求，進行各項精進方案，提升執勤能量。

新型高緯度遠洋巡護船全船採鋼質結構其滿載排水量約5000噸，除大幅提升其噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型；海上偵搜型配置無人機(UAV)，運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

本船配置水砲3座，計有高壓噴水槍1支，固定式高壓消防水瞄2支並可兼噴泡沫；另配備中科院研製的20機砲遙控砲塔，並在駕駛艙頂安裝光電指揮儀與駕駛艙內的射控系統聯結，可於駕駛艙內進行警告驅離等執法任務。

台船公司從政府啟動國艦國造政策於107年至今，目前累計承攬海委會海巡署艦隊分署大小艦艇31艘。陳董事長於首次媒體記者會上，更進一步指出：「在產能與產品規劃上，台船公司將以高雄、基隆廠為核心，負責海軍與海巡等公務船的建造與承攬」。

因此，配合政府國艦國造政策與韌性防衛，除在技術與品質上精進，也已跨入無人船的運用領域。在數位轉型方面，台船公司加速推動智慧船廠，並規劃針對不同生產節點導入自動化方案，分階段擴大應用範圍，多重管道培養造船產業優秀人才，以承造更多性能優越的海巡艦艇，俾使海巡「海域治安維護」、「緊急事件應援」、「海難救助服務」等重點任務執行順遂，以保障我國海洋權益及海域漁民作業安全，並精進海難搜救及人道救援等工作，以不負國人的期許，更要落實「傳承造船、守護海洋」的使命。

2025-11-01 14:50
