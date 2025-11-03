ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

超大型油輪已有兩航次日租破10萬美元、均價近8萬　明年上看20萬

▲新興航運旗下的超大型油輪，第三季運價逾倍數翻漲。（圖／新興提供）

▲新興航運擁有三艘超大型油輪。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導

業界指出，10月下旬已有數航次超大型油輪(VLCC)日租超過10萬美元， 克拉克森(Clarksons)數據顯示平均日租已抬升至79,500美元，由於市場預測明年石油生產國很可能長期租用VLCC作為浮動儲油槽，明年日租有可能上看20萬美元。

國內有三艘VLCC參加聯營池(POOL)的新興航運(2605)，第三季平均日租約3.4萬美元，成本價約2.8萬美元；第四季根據聯營池合約，估計在5萬美元以上。

10月28日，波羅的海交易所VLCC期租日租收86,702美元，較前一日上漲4994美元，市場評估，中東放量、亞太吃貨、地緣再分配與浮動儲油的再度入場預期，將VLCC推入「第二級上升通道」。

10下旬，兩筆具有指標性的VLCC航次合約點燃了市場，據報導挪威船網弗雷德里克森的Frontline旗下Front Osen輪自中東赴韓國航次，日租以123,798美元成交; Kyklades Maritime旗下Nissos Kea輪自中東赴中國航次，日租以138,972美元租予KPC。

真正讓市場興奮是油輪市場的「第二級引擎」的點火—浮動儲油。分析師認為，在OPEC為市佔率份額競爭而放量、大西市場產量增長而需求滯後的格局下，海上庫存模型五年來再次「划算」。

larksons Securities分析師Frode Morkedal表示，在激進情景下，假如約10%的全球油輪船隊被留作浮儲，2026年VLCC平均日租有望越過20萬美元，在溫和情境下，約5%船隊浮儲，估計VLCC日租63,000美元可視作「低限地板」。

根據2020年經驗，VLCC日租曾衝至264,000美元，並在四月底前維持10萬以上。 與當年不同的是，此番並非恐慌驅動，而是供需與地緣重塑疊加下的結構性複歸。

在近日北外灘國際航運論壇上，德魯里(Drewry)董事總經理Tim Power也將OPEC增產與海上浮儲放在同一邏輯鏈上，其表示，目前，OPEC已恢復每日220萬桶的產量，這意味著原油運輸量將大幅增加。

而實際上，這可能導致原油供應過剩；若後續再恢復每日170萬桶的產量，市場上的原油供應將極為充裕。這將會推動原油貿易量增長；其次，陸上儲油設施將被填滿，油輪就會被用作「浮動儲油設施」。

