台股上下震盪520點收28116　台積電跌5元至1505

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開高走低，盤中一度衝出28554.61點歷史新高，但獲利了結賣壓湧入，指標性電子股熄火，高低震盪520.99點，加權指數終場大跌218.03點，以28116.56點作收，跌幅0.77％，成交量5848.92億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲30.17點開出，指數開高走低，盤中最高達28554.61點，最低28033.62點，上下震盪520.99點，終場收在28116.56點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1505元，跌幅0.33％；鴻海（2317）下跌7.5元至244元；聯發科（2454）上漲15元至1315元；廣達（2382）下跌10元來到287.5元；長榮（2603）下跌5元至188元。

今天漲幅前5名個股為華榮（1608）上漲3.5元，漲幅9.96％；秋雨（9929）上漲1.05元，漲幅9.95％；中石化（1314）上漲0.73元，漲幅9.95％；同泰（3321）上漲1.75元，漲幅9.92％；帝寶（6605）上漲13.5元，漲幅9.82％。

跌幅前5名個股則為神達（3706）下跌10.7元，跌幅10％；宇瞻（8271）下跌10.6元，跌幅10％；十銓（4967）下跌14元，跌幅9.96％；華晶科（3059）下跌5元，跌幅9.94％；建準（2421）下跌16.5元，跌幅9.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華榮（1608） 38.65 ▲3.5 ▲9.96％ 秋雨（9929） 11.6 ▲1.05 ▲9.95％ 中石化（1314） 8.07 ▲0.73 ▲9.95％ 同泰（3321） 19.4 ▲1.75 ▲9.92％ 帝寶（6605） 151.0 ▲13.5 ▲9.82％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 神達（3706） 96.3 ▼10.7 ▼10.0％ 宇瞻（8271） 95.4 ▼10.6 ▼10.0％ 十銓（4967） 126.5 ▼14.0 ▼9.96％ 華晶科（3059） 45.3 ▼5.0 ▼9.94％ 建準（2421） 149.5 ▼16.5 ▼9.94％

資料來源：證交所