台股上下震盪520點收28116　台積電跌5元至1505

記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開高走低，盤中一度衝出28554.61點歷史新高，但獲利了結賣壓湧入，指標性電子股熄火，高低震盪520.99點，加權指數終場大跌218.03點，以28116.56點作收，跌幅0.77％，成交量5848.92億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲30.17點開出，指數開高走低，盤中最高達28554.61點，最低28033.62點，上下震盪520.99點，終場收在28116.56點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1505元，跌幅0.33％；鴻海（2317）下跌7.5元至244元；聯發科（2454）上漲15元至1315元；廣達（2382）下跌10元來到287.5元；長榮（2603）下跌5元至188元。
今天漲幅前5名個股為華榮（1608）上漲3.5元，漲幅9.96％；秋雨（9929）上漲1.05元，漲幅9.95％；中石化（1314）上漲0.73元，漲幅9.95％；同泰（3321）上漲1.75元，漲幅9.92％；帝寶（6605）上漲13.5元，漲幅9.82％。
跌幅前5名個股則為神達（3706）下跌10.7元，跌幅10％；宇瞻（8271）下跌10.6元，跌幅10％；十銓（4967）下跌14元，跌幅9.96％；華晶科（3059）下跌5元，跌幅9.94％；建準（2421）下跌16.5元，跌幅9.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華榮（1608）
|38.65
|▲3.5
|▲9.96％
|秋雨（9929）
|11.6
|▲1.05
|▲9.95％
|中石化（1314）
|8.07
|▲0.73
|▲9.95％
|同泰（3321）
|19.4
|▲1.75
|▲9.92％
|帝寶（6605）
|151.0
|▲13.5
|▲9.82％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|神達（3706）
|96.3
|▼10.7
|▼10.0％
|宇瞻（8271）
|95.4
|▼10.6
|▼10.0％
|十銓（4967）
|126.5
|▼14.0
|▼9.96％
|華晶科（3059）
|45.3
|▼5.0
|▼9.94％
|建準（2421）
|149.5
|▼16.5
|▼9.94％
資料來源：證交所
