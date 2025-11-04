普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

▲普發1萬預登記即將上路（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日上午8點起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。財政部國庫署指出，入帳時間視各家銀行做法不同，有銀行最快在11月11日以後下午6點就能陸續入帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

為因應即將開放線上登記作業，財政部今（4）日與數位發展部共同召開記者會，邀請行政院打擊詐欺指揮中心、金融監督管理委員會、中華郵政股份有限公司、財金資訊股份有限公司及關貿網路股份有限公司參與。

財政部政務次長阮清華指出，透過本次記者會加強說明普發現金領取方式及介紹廣宣網站內容，並由數位發展部說明登記入帳系統操作方式，及登記期間前5日（11月5日至11月9日）以身分證字號或居留證號尾數分流。

阮清華指出，「登記入帳」將自114年11月5日上午8時起開放預登記，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。阮清華強調，登記入帳官網「僅此一家，別無分號」，民眾不要走錯。

財政部指出，114年11月5日起至114年11月10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自114年11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。

114年11月11日起至114年11月17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自114年11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

114年11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳(遇假日順延至次一營業日)，於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。

國庫署署長王淑儀指出，若民眾對登記入帳方式有任何疑問，可至普發現金官網「常見問題」專區查閱相關說明，或撥打免付費1988 客服專線洽詢（服務時間每日8時30分至18時30分），為配合11月5日登記網站開放，1988客服專線於當日提早至8時提供服務。