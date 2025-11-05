ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

記者陳瑩欣／台北報導

淘寶、拼多多等境外電商產品進口應予納管一事，經濟部今（5）日發出3大聲明，強調「我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。」由於經濟部未核准淘寶在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

經濟部說明如下：

1、行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。
行政院已責成數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

2、我國依法未開放中國電商落地經營。
依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

3、淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。
淘寶公司曾於107年依前述法規，經本部核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網台灣站」之幣別轉換、資料維護等作業。惟本部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

