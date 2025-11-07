265號公車給力！　板橋房仲揭高CP值區段「4字頭成家」

▲埔墘商圈為板橋房價第二便宜的區段，並區域兼顧了生活及交通機能，CP值高。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

板橋房價高，讓人卻步，但區內還是有好入手的商圈路段。在地房仲點名埔墘商圈，該區為板橋第二便宜的區段，每坪40~45萬元、總價1000~1300萬元就能入手公寓產品，且區域兼顧了生活及交通機能，相當便利，CP值高。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

板橋作為新北市首善之都，房價也是新北最高的行政區，讓許多首購族卻步，但在板橋區中也有房價親民的路段，最便宜的是浮洲一帶，但該區已靠近樹林、土城，地理位置相對偏遠。

永慶房屋板橋三民直營店長劉得楷表示：「板橋區房價第二親民的區域就是埔墘商圈，位於板橋、中和交界，並緊鄰台北市，非常便利，房市指名度相當高，高CP值吸引許多首購關注。」

劉得楷介紹：「埔墘商圈以三民路二段、中山路二段交會為核心，銀行眾多、便利商店林立，家樂福、全聯、傳統超市應有盡有，採買機能多元。」

劉得楷接著介紹：「埔墘商圈公車班次多，像是265號公車在尖峰時段每5分鐘就會有1班，通往捷運龍山寺、西門站僅需10~15分鐘，此外從埔墘走路到環狀線板新站也只需約10分鐘路程，交通機能便利。」

至於房市方面，劉得楷指出：「埔墘商圈以公寓產品為主力，成交單價行情落在40~45萬元，總價帶約1000~1300萬元間，相當好入手，可說是新北市的新青安熱區。」

此外，劉得楷指出：「埔墘商圈還有屋齡30~35年的華廈，成交單價約50~60萬元，另外屋齡20年的中古大樓，單價行情在60萬元，部分小坪數套房社區加上夾層規劃，單價可達65~70萬元。」

▲埔墘商圈的房價親民，吸引許多首購族關注。（圖／永慶提供）

劉得楷補充：「埔墘是一個早期發展的商圈，房市供需穩定，因此在市場大環境不佳之際，房價僅微幅下降5%左右，待售量也沒有明顯上升，許多屋主都會選擇先以租代賣。」

劉得楷表示：「近年埔墘舊市區陸續出現改建案，單價都站上7字頭，預期未來能陸續帶動區域行情，且還有緊鄰的光環特區開發利多，其中第二運動中心預計在明年底完工，屆時都有望帶動埔墘的整體發展。」

▲劉得楷表示，板橋埔墘是一個早期發展的商圈，房市供需穩定。（圖／永慶提供）

