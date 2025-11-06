ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」：土匪嗎？

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部研擬條整補充保費收取，針對股利、房租將在結算制。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者施怡妏／綜合報導

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費。消息引起大批網友反彈，「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、「薪水已繳健保，股利又被扣，這政府是土匪嗎？」

現行二代健保補充保費是從「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等6類收入，以費率2.11%就源扣繳，其中除獎金扣費門檻為投保薪資的4倍、兼職所得門檻為最低工資，其餘則是單筆超過2萬元時扣繳，扣繳上限為1千萬元。

改制消息曝光，不少存股族的股民崩潰哀號，「這已經不是高股息問題了，只要有配息的通殺」、「貼息還要繳稅給政府！以後大家都不參與除權息」、「有的是賺了股利，但卻賠了股本，也要課嗎？到底哪個人想出來的蠢辦法？」「平常最常用到健保的菸酒族群不課重一點，跑來課股息做啥」、「制度不改，在挖東牆補西牆」。

還有網友抱怨，「健保要倒了所以股利要年收2.11%的稅，那為什麼今天還在普發一萬塊？那一萬塊不會拿去給健保用喔」、「好不容易才普發一萬，結果給一萬換回兩萬」、「還不如直接說要漲保費，用這種方式挖錢真的很爛」、「房東又多了漲租金的理由」、「政府左手發一萬，右手收回一萬二」。

衛福部社保司代理司長陳真慧透露，衛福部正著手預擬修法草案，會進一步對外溝通，有初步共識後，才會送行政院審議，希望新制能在116年上路，不過，未來還要經過立法院，變數仍很大。

針對外界批評，為何不直接針對資本利得下手改革，陳真慧坦言，是因為資本利得的影響範圍更大，行政成本更高，才會找這幾項資料取得相對容易的項目，先來試試看，「否則連溝通都不必溝通了」，改革必須是漸進式的。

【太Chill？】天兵警巡邏看影片全被錄！ 台中警：各記兩申誡

結親兩樣情！三商壽、玉山金反應平淡　最大受益三商投控亮燈漲停

結親兩樣情！三商壽、玉山金反應平淡　最大受益三商投控亮燈漲停

玉山金（2884）、三商壽（2867）聯姻底定，其換股比率為0.2486股玉山金換發1股三商壽，今（6）日兩家公司股價在平盤附近震盪，而換股之後，三商投控（2905）將持有2%玉山金，股價則是以15.55元漲停價開出，表現最為強勢。

2025-11-06 09:55
南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

2025-11-06 09:56
MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

MSCI（明晟）今天凌晨公布最新11月成分股名單，呼聲極高的記憶體股南亞科（2408）傳出評價期間列入處置未能進榜，全球指數對台股增6檔，其中股王信驊（5274）在列；宏碁（2353）等7檔遭剔除，預計台灣時間11月24日生效。

2025-11-06 08:32
快訊／台股收盤大漲182.39點　台積電漲5元至1465

快訊／台股收盤大漲182.39點　台積電漲5元至1465

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以27906.44點開出，指數大漲189.38點，漲幅0.68％。

2025-11-06 13:34
中菲行10月營收受匯率影響年減14.8%　海空貨量成長一成

中菲行10月營收受匯率影響年減14.8%　海空貨量成長一成

中菲行國際物流(5609)10月份受匯率影響，自結集團營業額新台幣23.41億元，年減14.8%、月減5.87%，10月份空、海運貨運量持續增加，較去年同期成長一成，累計1月至10月空、海運貨運量較去年同期增加二成，集團營業額則為240.66億元，年增7.4%。

2025-11-06 12:59
普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

2025-11-06 12:20
0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

未來新制補充保費擬改為「年度結算」，只要一年內股利、利息或租金收入累計超過2萬，就得繳納2.11%的補充保費，消息曝光後引發存股族炸鍋！財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，看來「只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

2025-11-06 11:31
寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

2025-11-06 11:20
AI引領半導體「雙週期」成長　一表看6檔強勢ETF

AI引領半導體「雙週期」成長　一表看6檔強勢ETF

美科技巨頭競逐AI強權，推動半導體進入「產能擴張」、「技術革新」雙週期齊頭並進，半導體ETF多頭息利雙收表現有望續航，根據CMoney統計至11/4止，六檔半導體ETF含息報酬率落在15.51～24.58%之間，當中有四檔報酬率更來達二成。

2025-11-06 11:18
PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

2025-11-06 11:02

