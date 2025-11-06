二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」：土匪嗎？

▲衛福部研擬條整補充保費收取，針對股利、房租將在結算制。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者施怡妏／綜合報導

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費。消息引起大批網友反彈，「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、「薪水已繳健保，股利又被扣，這政府是土匪嗎？」

現行二代健保補充保費是從「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等6類收入，以費率2.11%就源扣繳，其中除獎金扣費門檻為投保薪資的4倍、兼職所得門檻為最低工資，其餘則是單筆超過2萬元時扣繳，扣繳上限為1千萬元。

改制消息曝光，不少存股族的股民崩潰哀號，「這已經不是高股息問題了，只要有配息的通殺」、「貼息還要繳稅給政府！以後大家都不參與除權息」、「有的是賺了股利，但卻賠了股本，也要課嗎？到底哪個人想出來的蠢辦法？」「平常最常用到健保的菸酒族群不課重一點，跑來課股息做啥」、「制度不改，在挖東牆補西牆」。

還有網友抱怨，「健保要倒了所以股利要年收2.11%的稅，那為什麼今天還在普發一萬塊？那一萬塊不會拿去給健保用喔」、「好不容易才普發一萬，結果給一萬換回兩萬」、「還不如直接說要漲保費，用這種方式挖錢真的很爛」、「房東又多了漲租金的理由」、「政府左手發一萬，右手收回一萬二」。

衛福部社保司代理司長陳真慧透露，衛福部正著手預擬修法草案，會進一步對外溝通，有初步共識後，才會送行政院審議，希望新制能在116年上路，不過，未來還要經過立法院，變數仍很大。

針對外界批評，為何不直接針對資本利得下手改革，陳真慧坦言，是因為資本利得的影響範圍更大，行政成本更高，才會找這幾項資料取得相對容易的項目，先來試試看，「否則連溝通都不必溝通了」，改革必須是漸進式的。