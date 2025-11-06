永慶房屋「i特助」助家族售屋溝通有解　打破資訊落差兩個月內圓滿成交

▲利用「i特助」讓客戶精準掌握市場資訊，有效消除資訊落差，不僅加速溝通更有效助成交。（圖／永慶房產集團提供，下同）

隨著AI科技進入到不動產仲介服務，永慶房屋也在LINE上推出「i特助」AI科技工具。透過「i特助」能自動追蹤案件銷售熱度、附近市場行情價格，而永慶房屋東湖康樂店經紀人員鄭東杰也利用「i特助」成功協助一件涉及三位所有權人共持的公寓順利出售，展現AI輔助下的高效溝通與精準行情掌握，讓家族售屋不再陷入價格分歧的僵局，也證明「i特助」不只對賣方找房便利，對於買方溝通也有驚人的輔助效益。

▲永慶房屋經紀人員鄭東杰善用「i特助」讓賣方順利溝通、化解糾紛。

「i特助」群組上線 資訊透明助溝通

這戶25坪的公寓，屬於三位親人共同持有，鄭東杰起先評估市場行情約1,300萬元左右，但兩位長輩因聽信同業仲介表示內湖價格應該就要1,500萬以上，就決定依此做為售價，對售價期待遠高於市場行情，而年輕一輩的羅先生則因個人有購屋規劃，希望能盡快售出。兩方立場各異，加上親情壓力、溝通困難，價格無法取得共識，導致物件無法順利賣出。

鄭東杰表示：「透過「i特助」建立的「i特助委售服務群組」，不僅可以及時查詢附近市場成交行情與物件銷售狀況，更能清楚呈現週邊物件熱度與銷售趨勢，讓長輩親眼看到市場需求與實際價格。」此外，「i特助委售服務群組」也提供物件近日瀏覽人數、曝光次數與關注度等數據，並且持續更新周遭類似物件的最新成交價與行情。這些客觀且即時的數據，有效消除家族成員間的資訊落差，也讓價格談判更有依據。

經過兩個月的資訊更新與溝通，最終三位客戶順利達成共識，將售價從原本1,500萬元下修至1,350萬元，也順利成交。羅先生表示：「跟長輩溝通很難，透過群組大家同步看到資訊，討論起來就有依據、也減少爭執，很感謝東杰和『i特助』協助，讓我們能順利把房子賣出！」

鄭東杰補充「利用『i特助』這套AI與經紀人員共同合作的系統，不僅提升溝通效率，也讓客戶更瞭解市場狀況，避免因價格期待落差而耽誤售屋。這就是科技讓售屋服務更快速、更專業的最好體現。」

▲「i特助」讓消費者購售屋更便利，LINE群組就能即時追蹤各項資訊。

真實案例驗證 「i特助」助購售屋共識更容易

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「『i特助』的核心理念，就是將永慶三十多年累積的專業經驗與龐大物件資料庫，交由AI進行即時分析，並由經紀人員以人性化專業判斷輔助決策。不僅大大提升購售屋的效率，更讓消費者能夠打破資訊落差，減少溝通障礙。」

陳賜傑進一步指出「東杰的案例在賣屋時是相當常見的，共同持有的屋主在售價期望上存在分歧，在過去光是在賣方就需要花費大量心力溝通、親人間更有可能撕破臉。但透過『i特助』群組即時查詢附近的成交行情與市場熱度，讓客戶在同一平台看到客觀數據，就能快速達成共識，讓賣屋過程更透明且有理有據。」

「我們相信，AI與人力的完美結合，將成為未來房仲業的重要趨勢。」因此永慶房屋組建逾300人規模的數位與資訊團隊，開發出符合客戶與業務需求的系統。未來也將持續以科技創新為基礎，透過『i特助』等工具，讓找房、賣屋過程變得更簡單、更有效率，也讓每位客戶都能感受到貼心且專業的服務。