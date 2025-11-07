擷發科首登北美Embedded World　設立北美業務團隊推在地化佈局

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

ASIC大廠擷發科技（7796）首度參展在美國舉行的Embedded World North America （ EWNA ），並以「AI 軟體設計服務 × ASIC 設計服務」雙引擎登場，展現台灣在 AI 落地應用與 ASIC 晶片設計整合上的強大實力，公司並宣布設立北美業務團隊（MICROIP North America Team），以更貼近市場的在地化佈局，推動產業智慧化的全球落實。

擷發科技董事長楊健盟表示：「AI的核心價值，已從單純的算力競爭，轉向深度整合與務應用。擷發科技的目標是解決產業現湯痛點，我們透過軟硬體整合，協助客戶能以

No-Code AIVO 平台快速建立模型，透過 CATS ASIC 平台將其高效晶片化，實現6個月從概念到量產，推動 AI 在製造、交通、環保、畜牧、安防等領域實現智慧化轉型的關雞。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擷發科本次展會重點之一為其自研的 AIVO （Al Vision Operation） 平台。AIVO 平台貫微「No-Code/Low-Code」的核心理念，讓糸統整合商（SI）與企業使用者透過固形化介面即可快速完成 AI模型建構、訓練與部署，無需撰程式碼，大幅降低導入門檻並將開發時程至少縮短 30%。

擷發科指出，AIVO 平台的技術領先，在於其封算力與異質硬鹽的動態優化，在動態排程與效率提升上，採用 GPU/NPU 動熊排程引醬 （Dynamic ComputeScheduler），能依據工作負載自動分配算力。此機制平均可提升 30% 每瓦效能，並降低 25% 功耗，為邊緣推論提供絕佳的成本效益。

另外AIVO 也具有跨平台的高度兼容性，平台支援 ONNX、TensorRT、TFLite 等主流 AI 模型格式的自動轉換與量化。這使得模型能快速部署於 MediaTek Genio、Axelera Metis、NVIDIA Jetson 等異質硬體平台間，充分展現其跨平台靈活性與實務導入能力。在多任務平行處理上，AIVO 整合高精度影像辨意核心與可編腳本架構，支援多腳本平行運算 （Multi-Script Parallel Execution），能同時執行人臉辨識、車牌識別、物件偵測等任務，實現毫秒級反應的線推論效能。

AIVO 平台已成功應用於多項高價值垂直場景，包含半導體製造產線的 AOI 視覺檢測、工美自動化製程監控、交通運輸的即時車流分析、以及結合多光譜監測的智慧農業與環境偵測。

在硬體設計服務領域，擷發科技展出全新的 CATS（ Custom ASIC Technology &Solutions）平台，提供從架橫設計、IP 選擇、驗證到量產導入的完整客製化服務，公司技術国隊平均擁有超過 20 年經驗，能協助客戶將其對AI 的需求轉化為高效能、低功耗的ASIC 架描•

為貼近客戶並加速市場響應，擷發科技成立北美業務图隊，作為公司全球技術與商務拓展的重要據點。該風隊將聚焦北美、歐洲與亞洲等主要市場的產業夥伴合作，推動跨區域協作，加速 AI軟體設計與ASIC 晶片設計服務於北美市場的落地與擴展。

目前，MIICROIP 的全球布局已模跨北美、歐洲與亞洲等多個地區，涵蓋智慧城市、工業控制、AI 安防與緣運算應用，擷發科技將「軟硬整合 ×系统導向 x 全球佈局」的三軸策略，深化其在國際半導體設計服務生態系的影響力，展現台灣科技產業在 AI 與嵌入式創新領域的領先實力。