ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

擷發科首登北美Embedded World　設立北美業務團隊推在地化佈局

▲▼擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

ASIC大廠擷發科技（7796）首度參展在美國舉行的Embedded World North America （ EWNA ），並以「AI 軟體設計服務 × ASIC 設計服務」雙引擎登場，展現台灣在 AI 落地應用與 ASIC 晶片設計整合上的強大實力，公司並宣布設立北美業務團隊（MICROIP North America Team），以更貼近市場的在地化佈局，推動產業智慧化的全球落實。

擷發科技董事長楊健盟表示：「AI的核心價值，已從單純的算力競爭，轉向深度整合與務應用。擷發科技的目標是解決產業現湯痛點，我們透過軟硬體整合，協助客戶能以
No-Code AIVO 平台快速建立模型，透過 CATS ASIC 平台將其高效晶片化，實現6個月從概念到量產，推動 AI 在製造、交通、環保、畜牧、安防等領域實現智慧化轉型的關雞。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擷發科本次展會重點之一為其自研的 AIVO （Al Vision Operation） 平台。AIVO 平台貫微「No-Code/Low-Code」的核心理念，讓糸統整合商（SI）與企業使用者透過固形化介面即可快速完成 AI模型建構、訓練與部署，無需撰程式碼，大幅降低導入門檻並將開發時程至少縮短 30%。

擷發科指出，AIVO 平台的技術領先，在於其封算力與異質硬鹽的動態優化，在動態排程與效率提升上，採用 GPU/NPU 動熊排程引醬 （Dynamic ComputeScheduler），能依據工作負載自動分配算力。此機制平均可提升 30% 每瓦效能，並降低 25% 功耗，為邊緣推論提供絕佳的成本效益。

另外AIVO 也具有跨平台的高度兼容性，平台支援 ONNX、TensorRT、TFLite 等主流 AI 模型格式的自動轉換與量化。這使得模型能快速部署於 MediaTek Genio、Axelera Metis、NVIDIA Jetson 等異質硬體平台間，充分展現其跨平台靈活性與實務導入能力。在多任務平行處理上，AIVO 整合高精度影像辨意核心與可編腳本架構，支援多腳本平行運算 （Multi-Script Parallel Execution），能同時執行人臉辨識、車牌識別、物件偵測等任務，實現毫秒級反應的線推論效能。

AIVO 平台已成功應用於多項高價值垂直場景，包含半導體製造產線的 AOI 視覺檢測、工美自動化製程監控、交通運輸的即時車流分析、以及結合多光譜監測的智慧農業與環境偵測。

在硬體設計服務領域，擷發科技展出全新的 CATS（ Custom ASIC Technology &Solutions）平台，提供從架橫設計、IP 選擇、驗證到量產導入的完整客製化服務，公司技術国隊平均擁有超過 20 年經驗，能協助客戶將其對AI 的需求轉化為高效能、低功耗的ASIC 架描•

為貼近客戶並加速市場響應，擷發科技成立北美業務图隊，作為公司全球技術與商務拓展的重要據點。該風隊將聚焦北美、歐洲與亞洲等主要市場的產業夥伴合作，推動跨區域協作，加速 AI軟體設計與ASIC 晶片設計服務於北美市場的落地與擴展。

目前，MIICROIP 的全球布局已模跨北美、歐洲與亞洲等多個地區，涵蓋智慧城市、工業控制、AI 安防與緣運算應用，擷發科技將「軟硬整合 ×系统導向 x 全球佈局」的三軸策略，深化其在國際半導體設計服務生態系的影響力，展現台灣科技產業在 AI 與嵌入式創新領域的領先實力。

關鍵字： 擷發科

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【路口驚悚瞬間】轎車違規迴轉害機車撞飛　後座男空中翻2圈重摔！

推薦閱讀

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%的補充保費，對此，金管會證期局主秘黃仲豪表示，關於健保補充保費三大新改革，是看媒體報導才知道，會了解對股民影響，再與衛福部溝通。

2025-11-06 17:47
永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金（2890）於今（6）日召開第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元，台灣匯立證券已於年10月20日併入永豐金證券，既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，對於永豐金是否更進一步併購保險公司，則是用「審時度勢，厚積薄發」八個字來表態。

2025-11-06 17:11
普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

2025-11-06 12:20
00929成分股3大變革　定審1年增至2次

00929成分股3大變革　定審1年增至2次

為持續優化追蹤指數表現，月配息ETF復華台灣科技優息（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，分別成分股檔數將由現行40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年1次增加至2次預計11月底生效。

2025-11-06 14:53
吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

輝達（NVIDIA）落腳北士科，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今（6）日還原T17、T18用地案「子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」強調新壽在成全輝達落腳北士科上做了很多努力，同時建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

2025-11-06 14:20
台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

地緣政治升溫，牽動台灣半導體供應鏈發展，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

2025-11-06 14:52
寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

2025-11-06 11:20
PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

2025-11-06 11:02
58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

資產規模1073億元、受益人數58.8萬元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配發0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，昨（5）日收盤價9.61元，除息參考價9.57元，今日股價最高上攻9.64元，順利完成填息，股息12月1日發放。

2025-11-06 10:31
南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

2025-11-06 09:56

讀者迴響

熱門新聞

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

「高雄最貴豪宅區」買氣隱形　在地：舊屋不賣新屋不追

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

二代健保新制「一票房東哀號」　專家曝真相：影響有限

建新國際Q3營收創新高、前三季EPS2.67元　明年新科智慧物流添業績

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

IC設計再添新兵　君曜預計12月中旬上櫃

外資賣超台股逾50億元、連5賣　買賣超前10檔一次看

統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

00929再度升息創一年新高

CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

債市回春！Fed再降息帶動申購潮

00929配息奪冠、填息也稱霸

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366