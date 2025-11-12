ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陽明Q3EPS1.73元、前三季4.24元　看好近洋市場與農曆年前出貨　

▲陽明海運船隻靠港裝卸。（圖／港務公司提供）

▲陽明海運前三季EPS4.24元。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(12)日召開董事會，通過今年第三季財報，合併營收為新台幣420.92億元，稅後淨利60.49億元，稅後EPS為1.73元。鑒於114年國際貿易政策與地緣政治風險之衝擊，陽明海運積極透過維持船期穩定性及確保營運效能，前三季累計合併營收為1,262.65億元，稅後淨利148.10億元；惟相較去年同期因市場運價下滑，稅後EPS為4.24元。

依據國際貨幣基金(IMF)10月全球經濟展望報告指出，由於關稅衝擊較預期更為溫和，故全球經濟成長率2025年上調至3.2%，高於7月預估之3.0%，但2026年小幅收斂至3.1%。

S&P Global公布2025年10月全球製造業PMI為50.8，其中印度、泰國、越南等國家製造業景氣恢復擴張，而美國雖亦呈現擴張，但仍有庫存累積的隱憂，中國整體製造業活動則稍有改善，綜上顯示製造業雖維持微幅擴張，然政策不確定性和關稅發展仍將影響成長動能。

在航運市場供需部分，Alphaliner 2025年10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8%，需求成長約2.0%，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求的情況，惟在環保法規要求如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

2025年第4季業務面因中美關稅摩擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場第四季在貨量支撐下預期市場穩定。

但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展; 陽明海運將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。

關鍵字： 陽明前三季4.24元看好近洋市場農曆年前出貨　

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

