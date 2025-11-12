台灣港務公司召開兩次防颱整備會議　強化商港防汛防颱應變作為

▲港務公司周永暉董事長(左2)強調各項防颱作為須提前部署，左為公司總經理王錦榮。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

因應鳳凰颱風逼近，台灣港務公司提前於11月10日召開第1次防颱整備會議，並於今(12)日上午9時30分再次召開第2次防颱準備會議，兩次會議均由周永暉董事長主持，王總經理錦榮率相關主管及同仁透過視訊方式與會，即時掌握各港營運與整備情形，全面強化商港防汛防颱應變作為。

目前我國商港僅基隆、台北及安平港維持船舶正常進出港，其餘港口受風浪影響已實施進出港管制，並將持續視颱風最新動態滾動檢討調整港口管制作業，各港同步執行港區巡檢作業，要求在港船舶加強繫纜、留守足夠人力，以即時因應突發狀況。

會中，周董事長及王總經理特別提示，各港務必加強邊坡、海堤、易淹水區域等高風險地點巡查，並落實事故船舶監控、裝卸機具繫固、漂流物防範等整備作業，預防可能之災情發生，亦應善用智慧監控及AI相關科技工具，強化災害期間即時監控與應變能力。同時提醒各單位同仁執行勤務時，務必注意自身安全，並請港勤公司備妥拖船人力，隨時支援各港船舶調度需求。

台灣港務公司表示將持續與氣象署、航港局及海巡署等相關單位保持密切聯繫，即時掌握天候資訊，全面落實各項防颱整備工作，以確保商港設施安全與營運穩定。