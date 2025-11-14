捷運通車利多在即　桃園房仲：藝文特區「老大哥地位難撼動」





▲桃園藝文特區的購屋剛性需求強，指名度高，「桃園老大哥」地位難以撼動。（圖／永義房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園房市夯，但重劃區規劃多，競爭也相當激烈。在地房仲表示，藝文特區憑藉舒適的生活環境、成熟的生活機能、以及建設利多，房市指名度仍非常高，「桃園老大哥」地位難以撼動。

雙北房價高漲，而桃園在眾多建設題材、更親民的房價誘因下，吸引大量雙北客移入，桃園的房市能見度越來越高，但同時在多個新興重劃區，例如經國特區、中路特區、小檜溪等開發下，競爭也頗為激烈。

不過，永義房屋中正藝文喆禮加盟店東游智凱表示：「桃園多個重劃區各有優勢，房市表現都相當不錯，但傳統上指名度最高的藝文特區，其老大哥地位仍難以撼動，區域新案、甚至是部分中古社區價碼不輸給新興重劃區。」

游智凱介紹：「雖然藝文特區已開發多年，但生活機能成熟就是一大優勢，許多客戶希望『一入住，就享受便利』，指名購入藝文特區，此外該區還坐擁舒適的純住氛圍、一流的明星學區、緊鄰國道及快速道路等優勢。」

此外，游智凱表示：「藝文特區也具備建設利多，包括號稱全台最美的圖書館、大型商場百貨進駐，以及捷運綠線貫穿藝文特區核心地段，預期明年底通車，屆時將把藝文特區房市帶入下一個境界。」

▲桃園捷運綠線是藝文特區房市的一大利多。（圖／永義房屋提供）

游智凱觀察：「正因為捷運綠線通車在即，藝文特區屋主們都相當惜售，在去年919至今這1年多的房市寒冬中，雖然交易量縮，但待售量並無增加，平均房價也僅小幅修正5~8%。」

游智凱介紹：「正藝文特區中，規劃不少大坪數中古豪宅，成交單價約在45萬元左右，而中小坪數社區單價則可來到50~60萬元；另外藝文特區外圍地段，像是莊敬路、寶慶路、大新西路一帶，每坪35~38萬元則就有機會入手中古大樓。」

▲游智凱表示，桃園藝文特區屋主們都相當惜售。（圖／永義房屋提供）

