想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

▲想要60歲退休能月領5萬元退休金，勞退自提是關鍵。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

想在60歲退休時月領5萬元，單靠勞保遠遠不夠，「勞退自提」是拉高退休金的核心策略。提前規劃、長期自提、善用複利投資，才能在退休後同時兼顧「收入穩定」與「生活品質」。

許多上班族夢想60歲就能退休，且仍能維持每月有被動收入5萬元，但單靠勞保老年年金難以達成，專家指出，「勞退自提」是拉高退休金的關鍵策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞保老年年金的給付主要依投保薪資與年資計算，因為年資沒有天花板上限的規定，年資越長、能領的年金自然越多。若以目前投保月薪最高級距45,800元，18歲就開始打工、勞保從無間斷至明年法定退休年齡65歲計算，年資有47年，勞保老年年金能月領33,365元（45800*47年*1.55%），距離5萬的目標還不足16,635元，且也無法達成60歲就離開職場的目標。

再依據勞保老年年金公式試算，以一般情況上班族年資30年、投保月薪是最高薪資級距45,800元，60歲退休、領取勞保老年年金需要打8折，只能月領17,038元（45800*30*1.55%*0.8），如此距離月領5萬元，更有將近3.3萬元的差距。

精算達人怪老子蕭世斌就說，退休後要提高被動收入，「勞退」一定要自提。如果一直有勞退自提，勞保加上勞退在60歲時達到月領5萬的目標就不是夢。

依據勞保局勞退新制的網站試算，以目前年齡40歲、計畫60歲退休，若提繳的薪資級距是60,800元，以預設投報率6.42%、零薪資成長率、且勞退新制內已有50萬元計算，如果只有雇主提撥6%，那麼可月領23,961元；若有自提6%，合計提繳率增至12%，相同條件下就能月領35,937元，如此一來，加上勞保老年年金17,038元，兩者合計就可以超過5萬元。

但要留意的是，勞退退休金不像勞保老年年金，可以活到老、領到老，勞退退休金是領到平均餘命為止，假設請領的當年度平均餘命是23年，意思到83歲（60歲+23年）的最後一個月，勞退新制帳戶就會歸零，僅剩勞保老年年金能請領。

而許多人會認為，勞退新制所累積的金額，就是自己薪水的提撥及雇主的提撥，屬於自己的錢，希望整筆領回，但配息達人郭俊宏提醒，由於勞退新制規定，未領出的金額會持續參與投資，產生報酬，且仍有最低投報率的保護機制，勞工不會虧本，隨著時間推移，最終總領金額將可能超過一次領的金額。

勞保老年年金試算

▲單位：元；備註：以投保月薪45,800元計算，公式為：45,800*年資*1.55%

勞退新制試算

▲備註：月投保薪資級距60,800元、薪資成長為0、年均投報率6.42%、40歲開始自提6%，60歲退休，過去勞退新制帳戶內已有50萬元



更多鏡週刊報導

勞保領最大1／超過8千人月領4萬勞保 勞動部揭祕：做到2件事就能衝關

勞保領最大2／明年勞保改65歲才能領！ 精算實測60歲先領的人多拿25萬元