新高行情震盪　台股主動ETF近一個月績效7％勝出

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股近月受AI雜音等變數干擾，回測月線支撐，進一步觀察台股各類ETF表現，主動式台股ETF近1月報酬逾7%表現相對突出。
理柏資訊統計(截至2025/11/13)，加權報酬股價指數近1月報酬率約3.6%，5檔主動式交易所交易基金(主動式台股ETF)平均上漲7.7%，領先主題式/產業型、市場指數型、高股息型的1-3%報酬；拉長至近3、6月，主動式台股ETF類型平均報酬亦優於其他台股類型ETF表現。
投信法人表示，大盤來到波段高點，容易因市場消息出現變動，主動式台股ETF由於布局操作相對較被動式靈活，在類股輪動快速行情中，相對能應變盤勢變化，掌握產業投資機會。
據統計(截至2025/11/13)，台股電子類股近1月報酬前三強分別是其他電子16.3%、電子通路7.4%、半導體4.1%，整體電子類指數略優於台股加權股價指數表現。
主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，市場高檔震盪，呈現類股輪動表現，不過AI帶動企業獲利成長動能加速，加上FED降息趨勢挹注金融市場流動性，使股市多頭趨勢不變，由於AI產業正從初升段邁向主升段階段，仍將提供台股產業投資機會，建議可聚焦市值前150大上市上櫃公司，以主動研究方式，挑出具成長潛力且兼具較大市值、流動性之標的，提升台股投資效率。
