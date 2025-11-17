台積電漲15元至1445　台股收漲49點報27447

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高後漲勢收斂，加權指數終場上漲49.81點，以27447.31點作收，漲幅0.18％，成交量5234.13億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲203.24點開出，指數開高走高，盤中最高達27723.77點，最低27447.31點，終場收在27447.31點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1445元，漲幅1.05％；鴻海（2317）下跌5元至236元；聯發科（2454）維持平盤至1230元；廣達（2382）下跌3.5元來到276元；長榮（2603）下跌4元至181.5元。

今天漲幅前5名個股為晶心科（6533）上漲24元，漲幅10％；大量（3167）上漲20.5元，漲幅10％；康控-KY（4943）上漲1.55元，漲幅9.94％；統懋（2434）上漲3.3元，漲幅9.88％；華邦電（2344）上漲5.9元，漲幅9.78％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌4.4元，跌幅9.98％；永崴投控（3712）下跌3元，跌幅9.95％；裕隆（2201）下跌4.3元，跌幅9.92％；雙鍵（4764）下跌7元，跌幅9.9％；日電貿（3090）下跌7.4元，跌幅8.19％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶心科（6533） 264.0 ▲24.0 ▲10.0％ 大量（3167） 225.5 ▲20.5 ▲10.0％ 康控-KY（4943） 17.15 ▲1.55 ▲9.94％ 統懋（2434） 36.7 ▲3.3 ▲9.88％ 華邦電（2344） 66.2 ▲5.9 ▲9.78％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 39.7 ▼4.4 ▼9.98％ 永崴投控（3712） 27.15 ▼3.0 ▼9.95％ 裕隆（2201） 39.05 ▼4.3 ▼9.92％ 雙鍵（4764） 63.7 ▼7.0 ▼9.9％ 日電貿（3090） 83.0 ▼7.4 ▼8.19％

資料來源：證交所