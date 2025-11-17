台積電漲15元至1445　台股收漲49點報27447

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（17日）開高後漲勢收斂，加權指數終場上漲49.81點，以27447.31點作收，漲幅0.18％，成交量5234.13億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲203.24點開出，指數開高走高，盤中最高達27723.77點，最低27447.31點，終場收在27447.31點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1445元，漲幅1.05％；鴻海（2317）下跌5元至236元；聯發科（2454）維持平盤至1230元；廣達（2382）下跌3.5元來到276元；長榮（2603）下跌4元至181.5元。
今天漲幅前5名個股為晶心科（6533）上漲24元，漲幅10％；大量（3167）上漲20.5元，漲幅10％；康控-KY（4943）上漲1.55元，漲幅9.94％；統懋（2434）上漲3.3元，漲幅9.88％；華邦電（2344）上漲5.9元，漲幅9.78％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌4.4元，跌幅9.98％；永崴投控（3712）下跌3元，跌幅9.95％；裕隆（2201）下跌4.3元，跌幅9.92％；雙鍵（4764）下跌7元，跌幅9.9％；日電貿（3090）下跌7.4元，跌幅8.19％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶心科（6533）
|264.0
|▲24.0
|▲10.0％
|大量（3167）
|225.5
|▲20.5
|▲10.0％
|康控-KY（4943）
|17.15
|▲1.55
|▲9.94％
|統懋（2434）
|36.7
|▲3.3
|▲9.88％
|華邦電（2344）
|66.2
|▲5.9
|▲9.78％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|39.7
|▼4.4
|▼9.98％
|永崴投控（3712）
|27.15
|▼3.0
|▼9.95％
|裕隆（2201）
|39.05
|▼4.3
|▼9.92％
|雙鍵（4764）
|63.7
|▼7.0
|▼9.9％
|日電貿（3090）
|83.0
|▼7.4
|▼8.19％
資料來源：證交所
