台灣自動化「科技教父」辭世！享壽86歲　盟立集團證實

▲台灣自動化「科技教父」徐佳銘辭世。（圖／翻攝自盟立集團）

財經中心／綜合報導

被譽為是台灣自動化「科技教父」徐佳銘辭世，享壽86歲。台灣科技大廠、上市公司盟立集團稍早證實，「我們懷著沉重且不捨的心情，本公司董事徐佳銘先生，已於近日安詳辭世。」

「盟立集團」在臉書發文證實，「徐佳銘董事一生睿智，以卓越的遠見、深厚的經驗與無私奉獻的精神支持著盟立集團走過無數重要的時刻，在公司全體同仁心中留下了溫暖而堅定的印象。徐佳銘董事的貢獻不僅深植於集團發展歷程中的每一個環節，更是國家推動自動化科技及太空科技的關鍵推手。盟立以感恩的心，緬懷他一生的付出。願，徐佳銘董事安息」。

徐佳銘生前曾擔任建國科技大學校長，「建國科技大學」14日就在臉書發布哀悼文，「我們懷著無限的敬意與深切的思念，共同追憶已故的建國科技大學前任校長 徐佳銘博士。」表示徐校長的一生，是臺灣科技發展史上璀璨而關鍵的一頁。他不僅被譽為「國內自動化科技第一人」，更是將這項核心技術引進並奠定我國產業基礎的先驅與領航者。早在民國70年代，他便擔任「行政院生產自動化指導小組」執行秘書，並主導工研院機械研究所長達9年，親手擘劃台灣自動化技術發展的宏偉藍圖。

除了在自動化領域的卓越成就，徐校長更是我國太空科技的關鍵推手，曾擔任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，是台灣第一顆人造衛星《華衛一號》得以發射升空的重要催生者，從衛星整測廠房到地面追蹤站的建置，都凝聚著他的心血與遠見。

建國科大肯定表示，在學術領域，徐佳銘曾是逢甲大學工業工程系及自動控制系的系主任，自動控制研究所所長。對於建國科技大學，他的貢獻更是無法磨滅，他不僅曾任工程學院院長，更以其宏觀視野和紮實學術背景，帶領學校改制為科技大學的關鍵推手。

建國科大指出，「我們永遠記得徐校長對年輕人的勉勵：驚驚（閩南語，意指害怕）不會得獎，年輕人要有自信、百分百努力，膽識要夠，一定會有成功的時候。這份自信、努力與膽識，正是他留給我們最珍貴的精神遺產」。

建國科大感嘆，「斯人已逝，風範長存。 我們將永遠懷念徐佳銘校長為臺灣科技、為學術教育、為建國科技大學所做出的一切非凡貢獻。願他安息，他的精神將永遠激勵著我們」。