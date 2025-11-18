快訊／台股收盤大跌691.19點　台積電跌40元至1405

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（18日）開低走低，加權指數終場大跌691.19點，以26756.12點作收，跌幅2.52％，成交量6403.94億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌136.91點開出，指數開低走低，盤中最高達27310.4點，最低26756.12點，終場收在26756.12點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1405元，跌幅2.77％；鴻海（2317）下跌6元至230元；聯發科（2454）下跌60元至1170元；廣達（2382）下跌6元來到270元；長榮（2603）下跌2元至179.5元。
今天漲幅前5名個股為環科（2413）上漲2.05元，漲幅9.86％；榮惠-KY創（6924）上漲4.5元，漲幅8.08％；AES-KY（6781）上漲100元，漲幅7.6％；GOGOLOOK（6902）上漲4.6元，漲幅6.4％；興勤（2428）上漲10.5元，漲幅5.88％。
跌幅前5名個股則為高力（8996）下跌52元，跌幅10％；世芯-KY（3661）下跌360元，跌幅9.97％；可寧衛*（8422）下跌2.45元，跌幅9.92％；雙鍵（4764）下跌6.3元，跌幅9.89％；聯鈞（3450）下跌24.5元，跌幅9.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|環科（2413）
|22.85
|▲2.05
|▲9.86％
|榮惠-KY創（6924）
|60.2
|▲4.5
|▲8.08％
|AES-KY（6781）
|1415.0
|▲100.0
|▲7.6％
|GOGOLOOK（6902）
|76.5
|▲4.6
|▲6.4％
|興勤（2428）
|189.0
|▲10.5
|▲5.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|高力（8996）
|468.0
|▼52.0
|▼10.0％
|世芯-KY（3661）
|3250.0
|▼360.0
|▼9.97％
|可寧衛*（8422）
|22.25
|▼2.45
|▼9.92％
|雙鍵（4764）
|57.4
|▼6.3
|▼9.89％
|聯鈞（3450）
|224.0
|▼24.5
|▼9.86％
資料來源：證交所
