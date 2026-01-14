富邦第三代「年紀最長獨子」　赴美國發展業務

▲董事長蔡明興帶領的富邦金控去（2025）年成績亮眼，獲利創歷史新高。（圖／鏡週刊提供，下同）

為讓企業永續長青，蔡明忠、蔡明興兄弟也開始啟動接班計畫，身為三代年紀最長的二董獨子蔡承儒，就是最早進入接班梯隊者。近期金融圈屢屢傳出蔡承儒事業重心多放在美國，結縭多年的妻子鄭舒秦也隨同常居美國。由於近年來，地緣政治與國際變局動盪，這位金控「準接班人」卻不在台灣坐鎮，不免讓人臆測富邦接班有了變局？

去（2025）年11月22日，富邦集團運動家庭日登場，集團大董蔡明忠跟二董蔡明興兄弟連袂出席，與六千多名員工同樂。金雞母富邦金控（以下簡稱富邦金）去年成績亮眼，前11個月獲利逾1400億元，創歷史新高。「我們的盈餘目前應該是比前一年（2024）還好，如果不計算外匯的話，應該是有機會來挑戰前一年。」身為金控董座的蔡明興喜孜孜地說。

▲富邦集團在大董蔡明忠（右2）與二董蔡明興帶領下，在金融與非金融業都在業界獨占鼇頭。

在創辦人蔡萬才「家和萬事興」的原則下，富邦集團以金融、非金融切割，2016年起，非金融（台灣大哥大）由老大蔡明忠（大董）擔任董事長，而富邦金控則由老二蔡明興（二董）掛董事長。二人一路率領富邦集團開疆闢土，事業橫跨金融、電信、電商、有線電視、育樂等，根據中華徵信所公布最新調查顯示，富邦集團以資產總額新台幣14兆2,502億元，連續第5年穩坐台灣第一大集團寶座。

為讓企業永續長青，蔡明忠、蔡明興兄弟也開始啟動接班計畫，身為三代年紀最長的二董獨子蔡承儒，就是最早進入接班梯隊者，除了先後成為富邦金創投、富邦媒、富邦建設、台北文創、台灣大等集團五家公司董事外，2023年更進入富邦金董事會，接任富邦人壽副董，去年股東會後，蔡明興受訪時還笑說：「感覺兒子做得還滿愉快的。」

▲身為三代年紀最長的二董獨子蔡承儒（左）就是最早進入接班梯隊者。

近期金融圈屢屢傳出蔡承儒事業重心多放在美國，結縭多年的妻子鄭舒秦也隨同常居美國。「他（蔡承儒）人現在多在美國，」一位與蔡承儒熟悉的華頓商學院校友對本刊透露。由於近年來，地緣政治與國際變局動盪，這位金控「準接班人」卻不在台灣坐鎮，不免讓人臆測富邦接班有了變局？

▲蔡明興獨子蔡承儒目前事業重心多放在美國，結縭多年多的妻子鄭舒秦也隨同。



