港務公司去年營收創新高　今年高港貨櫃裝卸有望升至915萬箱

▲港務公司董事長周永暉在年度記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

去年在全球經濟成長趨緩、供應鏈重組與地緣風險升高的逆風中，台灣港務公司穩健經營核心本業，並持續推動多元布局與智慧永續雙軸轉型，營收達235.3億元，年增3%，寫下歷史新高；全港群貨物裝卸量約6.9億計費噸持平、貨櫃裝卸量約1351萬箱(20呎櫃)，年減3%，展現台灣港群在國際景氣震盪下，仍能穩住國家海運命脈的關鍵角色。

港務公司總經理王錦榮指出，今年高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭浚深工程將在2月完工啟用，可彎靠1.8萬箱貨櫃船，租家萬海航運可望將香港與廈門一年約50萬箱的櫃量移部分回台灣；另第五貨櫃中心陽明旗下鴻明裝卸的70號專用碼頭將完成浚深，與相鄰的法國達飛68、69號碼頭將展開共用，達飛已準備安排美國線1.8萬箱貨櫃船彎靠，高雄港全年貨櫃裝卸量估計自去年的888.6萬箱增至900萬箱，如果台美關稅15%確定，景氣上揚，則設定915萬箱為目標。

在台灣本身進出口櫃量減少情況下，港務公司全力衝刺轉口櫃與空櫃業務，對定期航線提供增量獎勵，增量3%與增量5%給不同級距獎勵金，零星掛靠與跳港掛靠都有獎勵措施，讓船公司因塞港因素採取跳港措施時，不會跳過台灣，在業者做得到的情況下，務實的給予獎勵。

在投資與建設方面，港務公司114年完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等關鍵領域；同時配合五年整體規劃，穩步推進各項港埠建設與港區配置優化，為大型船舶靠泊、新興產業進駐及國家能源轉型預作準備，持續強化港口服務量能與產業承載能力。

郵輪與旅運市場則迎來疫後全面復甦。透過郵輪獎勵與優惠措施、積極海外行銷及航商合作，114年國際郵輪預報達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。

基隆港成功吸引國際郵輪以台灣為母港，高雄港埠旅運中心亦以優質服務與國際級建築地標廣受好評，透過郵輪經濟帶動水岸觀光及港市共榮。

在數位轉型與智慧港口之發展，港務公司以「台灣港群 Trans-SMART 2.0⁺升級計畫」為主軸，114年推動多項智慧港口行動方案，涵蓋港灣安全監測、棧埠作業管理、營運管理及創新試驗等領域；「營運總部戰情平台」上線後，整合船舶、貨櫃、氣象與營運資料，如同港口「中樞神經」，搭配AI船舶影像辨識、港群橋梁監測系統與維生碼頭改善工程，提升決策速度與港埠整體韌性，守護民生物流穩定。

永續發展方面，七大國際商港全數取得歐洲生態港認證，114年續由基隆、蘇澳、台中及安平通過複評；高雄港洲際商港區完成太陽能與儲能設施建置，並導入智慧微型電網。港務公司並透過節能設備更新、溫室氣體盤查及推動工程減碳等措施，持續提升港口環境韌性與永續管理成效。永續推動成果連續三年榮獲TCSA「永續報告金獎」，並於今年首次獲得「永續單項績效－透明誠信領袖獎」殊榮，展現港務公司於誠信治理、資訊透明、環境永續及社會關懷等面向的卓越表現。

自周永暉董事長上任以來，港務公司即以「強港航、興觀光、智管理、達永續」為中長程發展軸線，並強調「港群一體、均衡發展」的治理理念，一方面穩健強化港埠本業體質，提升整體營運效率，一方面積極推動智慧轉型與永續發展，並透過與地方政府、產業及學研單位的緊密合作，讓港口從單一運輸節點，進一步成為帶動產業升級與城市發展的重要平台。

展望115年，港務公司將在既有基礎上穩健推進關鍵建設與服務優化，持續精進港區聯外交通與基礎設施、提升郵輪與港灣觀光服務品質、拓展智慧營運與AI應用場域，並以更前瞻的能源及減碳策略回應國際永續發展趨勢，同步推動「一港一特色」發展計畫，凝塑各港鮮明定位與港市共榮藍圖。港務公司將持續強化台灣港群的國際競爭力，讓世界從港口看見台灣。