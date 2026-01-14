00929配息還有機會調升？ETF達人：新制帶來很大機會

▲復華台灣科技優息（00929）最新配息金額調高至0.1元。（示意圖／資料照，記者鄺郁庭攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉梢。此次除息日訂於1月20日，投資人只要在1月19日前持有或買進，即可於2月13日領取股息。

00929近一年配息表現逐步走揚，每單位配息金額從去年初的0.05元逐步調升至0.07元、0.08元及0.09元，最新再推升至0.1元，年化配息率上看6.6%。配息水準持續走揚，也讓不少投資人直呼「等得值得」、「終於回來了」、「有進步就值得肯定」，市場信心逐步回溫。

此外，為了厚植配息實力，00929在去年11月優化指數編製規則，不再侷限於年配息個股，而是將季配、半年配的股票也納入投資組合。這項調整有效擴大了配息來源，也同步提升整體穩定度，為後續配息提供更充沛的水庫。

在操作策略上，6月換股時鎖定即將除息的年配息個股，為配息水庫補足銀彈；到了12月配息淡季，則轉攻具競爭力的科技成長股，並優先納入季配或半年配的標的，兼顧股價成長性與收益穩定性。

除了配息穩健成長，00929的填息紀錄也相當優異，去年12次除息全都順利完成填息，其中高達9次更是當天就秒填息。在配息水準與填息效率表現俱佳之下，00929持續穩坐「月配息一哥」寶座，人氣與投資信心同步回溫。

