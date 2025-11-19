羅唯仁跳槽英特爾！恐為美企先進製程帶來助力　護國神山人才外流

記者劉邠如／台北報導

台積電前研發大將羅唯仁轉戰intel擔任研發副總的消息曝光後，立刻在全球半導體產業投下震撼，除了象徵兩大企業間罕見的人才流動，也牽動台灣半導體的核心競爭力、機密維護與產業長期安全等敏感議題。

台經院總監劉佩真分析，羅唯仁自2011年起在台積電任職，歷經營運、新進技術、研發與技術策略等多個關鍵部門，被視為推進EUV微影技術與2奈米、4到5奈米先進製程的重要舵手，帶領團隊取得上千件專利。她指出，羅維仁在台積電累積的專業、脈絡理解與對企業文化的深度掌握，「對台積電來說都是極為寶貴的資產」。

一般情況下，退休高層會受到競業禁止條款限制，加上晶圓代工本身高度依賴大型團隊協作，較難因為單一人才就扭轉整體戰局。不過劉佩真表示，羅唯仁手中掌握的先進製程經驗、技術決策邏輯與組織運作方式，確實可能在他轉往 intel後，讓對方在先進製程推進上獲得一定程度的助益。儘管短期內仍難以撼動台積電的領先地位，但這項變動「某種程度還是會對台積電在機密保護、人才忠誠度與企業文化上造成一些輕微的內部影響」。

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

她指出，台灣目前是全球第二大的半導體供應國，而台積電更是全產業鏈中的關鍵核心。羅唯仁此案反映的，不只是企業個案，而是台灣高階科技人才外流所帶來的系統性風險，也顯示全球半導體人才爭奪正進入白熱化階段。尤其在美國推動供應鏈在地化、「美國優先」等政策背景下，intel與其他美國科技企業將以「非常優渥」的薪資積極延攬台灣頂尖研發人才。

她提醒，隨著高階人才流動增加，台灣在技術創新與製程時程上的既有優勢，恐怕將面臨一定程度的壓力。加上羅維仁身為美國籍，他退休後轉往美企時，競業限制的範圍、有效性與執行力，勢必會成為市場與法律的關注焦點，也暴露出台灣在高階人才管理制度上仍有強化空間。

劉佩真表示，羅唯仁轉任intel不僅是台積電個別人才的流動，更折射出全球半導體人才競爭的激烈本質。同時也考驗台灣半導體產業的韌性、法律防護，以及整體國家層面的高階人才戰略。她強調，台灣必須從此事件中汲取教訓，系統性地強化防護能力與競爭力，才能在全球科技產業版圖中持續維持關鍵地位。